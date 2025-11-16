Dünya kuş gribi kıskacında: Hollanda'da dev itlaf

Hollanda hükümeti, ülkenin kuzeyindeki Drogeham köyünde bir yumurta çiftliğinde kuş gribi tespit edildiğini ve çiftlikteki 117 bin tavuğun itlaf edileceğini duyurdu.

Bu vaka, ülkenin kümes hayvanları sektörünü vuran bir dizi salgının sonuncusu olarak kayda geçti. Salgın, yetkililerin Kuzey Hollanda'daki Assendelft kasabasında küçük ölçekli bir çiftlikte ayrı bir kuş gribi vakasını doğrulamasından sadece birkaç saat sonra ortaya çıktı. Bu çiftlikte yaklaşık 220 kuşun itlaf edileceği açıklandı.

10 KİLOMETRELİK NAKİL YASAĞI DEVREDE

Yüksek patojenik virüsün yayılmasını önlemek için Drogeham'daki çiftlik çevresinde 10 kilometrelik bir nakil yasağı bölgesi oluşturuldu. Yasağın kapsamına kümes hayvanları, yumurtalar, gübre ve kümes altlığı malzemeleri dahil edildi.

Bu bölge, 7 Kasım'da yakınlardaki bir çiftlikte test sonucunun pozitif çıkması ve hayvanların itlaf edilmesi üzerine oluşturulan alanla neredeyse örtüşüyor.

Son vakanın görüldüğü çiftliğe 1 kilometre mesafede bir kümes hayvanı çiftliği, 3 kilometre mesafede ise üç çiftlik daha bulunuyor. Hükümet, tüm bu çiftliklerin geçen hafta tarandığını ve önümüzdeki 14 gün boyunca izleneceğini duyurdu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Hollanda Gıda ve Tüketici Ürünleri Güvenliği Kurumu, çiftlikle bağlantılı riskli temasları belirlemek için bir izleme soruşturması başlattı.

Ülke son haftalarda art arda kuş gribi vakalarıyla mücadele ediyor. Gelderland, Flevoland ve Friesland eyaletlerindeki tavuk çiftliklerinde doğrulanan vakalar, on binlerce tavuğun itlaf edilmesine neden oldu.16 Ekim 2025'ten itibaren ülke çapında yürürlüğe giren karantina önlemleri kapsamında, ticari kümes hayvanlarının kapalı alanlarda tutulması ve ticari olmayan riskli kuşların yabani kuşlarla temasının engellenmesi zorunlu hale getirildi.