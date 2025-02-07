MHP lideri Devlet Bahçeli'nin kalp kapağı değiştirildi

MHP lideri Bahçeli ameliyat oldu! İşte son sağlık durumu
Kartpostallık görüntüler! İstanbul'a lapa lapa kar yağdı

İstanbul'a lapa lapa kar yağdı
Yoğun kar yağışı nedeniyle birçok il ve ilçede eğitime ara verildi

21 ilimizde eğitime kar engeli
'Çekdar' çetesi çökertildi! Tüyler ürperten işkence yöntemi savcılık yazısında ortaya çıktı

6 saat boyunca devam etmişler! Tüyler ürperten işkence yöntemi

Hollanda'da Kahramanmaraş Depremleri İçin Anma Töreni Düzenlendi

Hollanda'da Kahramanmaraş Depremleri İçin Anma Töreni Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hollanda'nın Lahey şehrinde düzenlenen anma töreninde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenlerin anısı yaşatıldı. Törende, Türk ve Hollanda kamuoyunun dayanışması ile deprem bölgelerine yapılan yardımlar vurgulandı.

Hollanda'da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenler ve mağdurlar için anma töreni düzenlendi.

Türkiye'nin Lahey Büyükelçiliği tarafınca Mauritshuis Müzesi'nde organize edilen törene, Lahey Büyükelçisi Selçuk Ünal, Hollanda Eğitim, Kültür ve Bilim Bakanı Eppo Bruins ve çok sayıda Türk ve Hollandalı davetli katıldı.

Burada konuşma yapan Ünal, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen ve 11 ili etkileyen 6 Şubat depremlerinde 50 binden fazla kişinin öldüğünü ve yüz binlerce kişinin yaralandığını söyledi.

Ünal, Hollanda'nın deprem sonrası yardım eden ilk ülkelerden birisi olduğunu belirterek, "Hollanda Kentsel Arama ve Kurtarma (USAR) ekibi ve Hava Ambulansı MEDEVAC birimi tarafından yürütülen paha biçilmez çalışmaların yanı sıra Hollandalı sivil toplum kuruluşlarının, doktorların ve dostların çabaları ve katkıları yardım çalışmalarında etkili oldu." dedi.

Türk-Hollanda toplumunun seferberliğiyle deprem bölgelerine tonlarca insani yardımın götürüldüğüne ve 100 milyon avrodan fazla yardımın yapıldığına dikkati çeken Ünal, "Hollanda dayanışması asla unutulmayacak." ifadesini kullandı.

Ünal, törenin Mauritshuis Müzesi'nde düzenlenmesinin bir anlamı olduğunu anlatarak, "Depremzede kadınlar, dünyaca ünlü Hollandalı ressam Johannes Vermeer'in 'İnci Küpeli Kız'ını dokudukları 6 metrelik halıyı müzeye hediye ederek Hollanda'ya teşekkür ettiler." diye konuştu.

Türkiye ile Hollanda halkı arasındaki dayanışmanın yeni olmadığını ve geçen 500 yıla dayandığına işaret eden Ünal, "Hollanda 1916, 1953 ve 2021'de yıkıcı sellerle karşı karşıya kaldığında, Türk milleti her zaman dayanışma göstermekte ve destek sunmakta hızlı davrandı ve yanlarında oldu." dedi.

Hollandalı Bakan Bruins de AA muhabirine, depremde hayatını kaybedenleri ve mağdurları unutmadıklarını söyledi.

Bruins, "Deprem olduğunda Hollanda'dan, buradaki yaşayan Türk toplumundan ve başka yerlerden yardımın çok çabuk ulaşması ve iyi bir işbirliği ile hayatların kurtarılması çok güzel. Büyükelçi'nin de konuşmasında söylediği gibi, 'Bir kişinin hayatını kurtarırsanız, bütün dünyayı kurtarmış olursunuz.' Bunu birlikte yaşamak çok güzel." değerlendirmesinde bulundu.

"İnci Küpeli Kız"ı halıya dokuyan ve Hollanda'ya hediye eden depremzede kadınlara teşekkür eden Bruins, "Bu halının bu kadar çok kadın tarafından yapılmış olmasından dolayı çok gururluyuz ve buna minnettarız. Bizim onlarla, oradaki toplulukla ve buradaki toplulukla gerçek bir bağımız var." ifadesini kullandı.

Törende, depremlerden sonra "Eşitliğe Giden Yeni Yol" kurumu tarafınca organize edilen bir sanat terapisi projesinde Kahramanmaraş'ta 100'den fazla depremzede kadının, dünyaca ünlü Hollandalı ressam Johannes Vermeer'in "İnci Küpeli Kız"ını dokuduğu 6 metrelik halı ve halının dokunduğu anlar sergilendi.

Kaynak: AA / Abdullah Aşıran - Güncel
img

6 Şubat anmasında büyük gerginlik! Manzarayı gören başkan deliye döndü
img

Gökyüzünden binlerce örümcek yağdı
img

Programa sarhoş çıkan kişi izleyiciyi isyan ettirdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Anne babalar dikkat! Bu iki markanın ürünleri resmen ölüm saçıyor

Anne babalar dikkat! Bu iki markanın ürünleri resmen ölüm saçıyor
Suç örgütü liderini tehdit etti, evinin önünde öldürüldü

"Beni vuramadınız" diye video çekmişti... Otoparkta öldürüldü
Türkiye'de bir bölgeyi işaret eden sözde deprem kahini, tarih bile verdi

İşte sözde deprem kahininin Türkiye'de işaret ettiği bölge
Jandarma yol kontrolünde bakana denk geldi, tanımayınca yaşananlar güldürdü

Jandarma bakana denk geldi, tanımayınca yaşananlar güldürdü
Fatih Portakal ekranlara veda ediyor

Fatih Portakal, ekranlara veda ediyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan sahneye çağırdığı iş adamına sitem etti: Yardımını beğenmedim

Ünlü şirketin CEO'suna tüm Türkiye'nin önünde sitem etti

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.