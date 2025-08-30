Hollanda'da Gazze'deki Filistinli Çocuklar Anıldı

Hollanda'da, 29 Ocak 2024'te İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki Tel el-Hava bölgesinde düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden 6 yaşındaki Hind Receb ve ailesinin bulunduğu araç temsili olarak sergilendi.

Hollanda'da yaşayan Cemal Arıcan tarafından, gönüllü kişilerin desteğiyle Utrecht kentindeki Stadhuis Meydanı'nda düzenlenen sergide, küçük Hind'in yanı sıra İsrail saldırılarında hayatını kaybeden diğer Filistinli çocuklar da anıldı.

Meydandan geçenlerin dikkatini çekmek, Gazze'de yaşananları hatırlatmak ve Hind'in ölümünü unutturmamak amacıyla, kurşun delikleri açılmış halde bulunan Hind ve ailesinin bulunduğu araç sembolik olarak sergilendi.

Arıcan ve gönüllüler, ziyaretçilere Hind'in hikayesi ile Gazze'deki tüm çocukların yaşadıklarını anlatan broşürler dağıttı ve Gazze'de yaşananları anlattı. Temsili araca yoğun ilgi gösteren ziyaretçiler, arabanın üzerine çiçek bıraktı.

Her hafta sonu farklı kentlerde sergilenen araç, yarın da Utrecht kentinin Vredenburg Meydanı'nda ziyaret edilebilecek.

Arıcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına karşı katıldığı gösterilerde kendisini çaresiz hissettiğini belirterek, "Gazze'de yaşananlar için bir şeyler yapmam gerekiyordu. Aklıma Hind Rajab'ın öldürüldüğü aracın temsilini sergilemek geldi." dedi.

Hurdalıktan aldığı bir arabayı kuzenleriyle birlikte Hind'in öldürüldüğü araca benzetmeye çalıştığını ifade eden Arıcan, "Çaresiz kalmaktansa en azından bu şekilde Hind ve onun gibi hayatını kaybeden çocuklara dikkati çekmek ve Gazze'de yaşananları insanlara anlatmak gerekiyor." diye konuştu.

Arıcan, sembolik aracın Hollanda'dan sonra başka ülkelerde de sergileneceğini dile getirdi.

Hind Receb'in öldürülmesi

İsrail güçleri, 29 Ocak 2024'te Gazze Şeridi'nde işlediği katliamlar ve işgal nedeniyle güvenli bir alan kalmayan kentte sığınacak bir yer bulabilmek için yola çıkan bir aracı vurdu.

Gazze'nin Tel el-Heva Mahallesi'nde seyir halindeyken hedef alınan araçta, 6 yaşındaki kız çocuğu Hind Receb ile 5 akrabası bulunuyordu. Saldırı sonucunda ilk anlarda araçtaki 4 kişi hayatını kaybetti, Receb ile sağ kalan Leyan Hamade adlı 15 yaşındaki kız çocuğu Filistin Kızılayını arayarak yardım istedi.

Filistin Kızılayı, 30 Ocak 2024'te, Leyan Hamade'nin 29 Ocak 2024'te saldırıya uğradığı bilgisini paylaşarak, Leyan'ın yardım istediği ses kaydını yayımlamıştı.

Hamade'nin telefon görüşmesinin ardından hayatını kaybettiği, aynı araçta aralarında Receb'in de bulunduğu yakınlarının mahsur kaldığı ifade edilmişti.

Receb, telefonla ulaşan Filistin Kızılay'ı yetkililerine "Hepsi öldü, gelin alın beni, burada tek kalmak istemiyorum. Çok korkuyorum, lütfen beni almaları için birini gönderin." diye 3 saat boyunca yalvarmış ancak İsrail güçlerinin saldırıları nedeniyle kurtarılamamıştı.

İsrail güçlerinin bölgeden 12 gün sonra çekilmesinin ardından 10 Şubat 2024'te ulaşılan araçta Receb, dayısı, dayısının eşi ve 3 çocuğunun cansız bedenleri bulunmuştu. Hind'in içinde bulunduğu araç, ön camı ve gösterge paneli parçalanmış, yan tarafında kurşun delikleri açılmış halde bulunmuştu.

Hind Receb'in ölümü dünyada büyük yankı uyandırmıştı.

Receb ve ailesinin aracının yakınlarında tamamen yanmış halde başka bir aracın kalıntılarının bulunmuş ve bunun Receb'i almak için gönderilen Filistin Kızılayına ait ambulans olduğu anlaşılmıştı.

Direkt hedef alınan ambulansın içinde Kızılay ekibinden Yusuf Zeyno ve Ahmed Medhun'un da cansız bedenlerine ulaşılmıştı.