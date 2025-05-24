Hollanda'da Galericiye Biber Gazlı Polis Müdahalesi

Hollanda'da Galericiye Biber Gazlı Polis Müdahalesi
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Hollanda'nın Moordrecht kentinde, yangın alarmı sonrası lüks araçlarını kurtarmaya çalışan bir galericiye polis biber gazıyla müdahale etti. Olay güvenlik kameralarına yansırken, sosyal medya kullanıcıları bu müdahaleye sert tepki gösterdi.

- Hollanda polisinden yangın alarmı sonrası lüks araçlarını dışarı çıkaran galericiye biber gazlı müdahale

AMSTERDAM - Hollanda'nın Moordrecht kentinde yangın alarmı sonrası lüks araçlarını kurtarmaya çalışan bir galericiye polis biber gazıyla müdahalede bulundu. Polisin sert müdahalesi, ülkede tartışmalara yol açtı.

Hollanda'nın Moordrecht kentinde 12 Mayıs'ta bir iş merkezinin yangın alarmı çaldı. İş merkezinde bulunan bir galerinin sahibi, hızlı bir şekilde içerideki lüks araçlarını tek tek dışarıya çıkarmaya başlarken, olay yerine itfaiye ve polis ekipleri geldi. Araçlarını dışarı çıkaran galerici Oscar Graper, tekrar içeri girmek istediğinde polisin engeliyle karşılaştı. Polis, yangın alarmı çalan binaya galericinin girmesine izin vermedi. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda, galericinin içeriye girmeye çalıştığı, polislerin galericiyi kapıdan uzaklaştırdığı ve polislerden birinin Graper'e biber gazı sıktığı görüldü.

Ülkede gündem oldu

Güvenlik kamerası görüntüleri sosyal medyada hızla yayılarak kısa sürede ülke gündemine oturdu. Sosyal medya kullanıcıları hiçbir tehdit teşkil etmeyen galericiye polisin biber gazı sıkarak karşılık vermesine tepki gösterdi. Polis tarafından ise herhangi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA ULUSOY - Güncel
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