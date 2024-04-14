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Hollanda'da Filistin Destekçileri Burger King Şubeleri Önünde Gösteri Yaptı

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Hollanda'da, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki gösteren gruplar, hazır yemek zinciri Burger King'in farklı kentlerindeki şubeleri önünde gösteri yaptı.

Ellerinde Filistin bayrakları ve megafonlar taşıyan grup, Burger King'in başkent Amsterdam'daki Dam Meydanı'nda yer alan şubesi önünde toplandı.

Filistin destekçileri "Çocukları öldürmeyi durdur", "Apartheid'i boykot et", "Soykırımı fonlama" ve "Sessizlik = Suç ortaklığı" yazılı dövizleri şubenin girişine bırakarak "Amsterdam soykırıma hayır diyor", "Açlığı durdur", "Özgür Filistin", " Gazze'deki soykırımı durdur", "Hollanda utan, ellerinde kan var" ve "İsrail boykot et, soykırımı boykot et" sloganları attı.

Şubenin girişine "Dur ve sadece çık. Uyarı! Bu kurum soykırımın suç ortağı" yazan çıkartmalar yapıştıran göstericiler, Burger King'in önünden geçenlere İsrail'in Gazze'deki katliamlarını anlatan broşürler dağıttı.

Hollanda'nın da bir an evvel İsrail'e desteğini kesmesi talebinde bulunan göstericiler, "Hollanda finanse ediyor, İsrail bombalıyor" sloganları attı.

Filistin destekçisi gruplar, Rotterdam, Eindhoven ve Utrecht dahil olmak üzere ülkenin farklı şehirlerindeki diğer Burger King şubeleri önünde eş zamanlı olarak benzer eylemler yaptı.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 500'ü çocuk, 9 bin 560'ı kadın olmak üzere 33 bin 729 Filistinli öldürüldü, 76 bin 371 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 260'ı karadan işgal sürecinde olmak üzere 604 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 463 Filistinli hayatını kaybetti.

Son verilere göre, İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten beri devam eden çatışmalarda 272 Hizbullah mensubu, 54 Lübnanlı sivil, 17 Emel Hareketi, 13 Hamas, 12 İslami Cihad mensubu ile 7 İsrailli sivil ve 11 asker öldü.

Kaynak: AA / Güncel

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