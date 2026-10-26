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Hollanda'da Boelo Fırtınası Schiphol'de 192 uçuşu iptal etti, 528 uçuşta rötar oldu

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Hollanda'da Boelo Fırtınası Schiphol'de 192 uçuşu iptal etti, 528 uçuşta rötar oldu
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Hollanda'da Boelo Fırtınası Schiphol'de hava trafiğini aksattı; pazar akşamı itibarıyla 192 uçuş iptal edildi, 528 uçuşta rötar yaşandı. Fırtına birçok bölgede hasara yol açtı; Meteoroloji Enstitüsü kıyı bölgelerde rüzgarın saatte 75-90 kilometreye ulaşabileceğini bildirdi.

LAHEY, 26 Ekim (Xinhua) -- Hollanda'da etkili olan Boelo Fırtınası nedeniyle cumartesi gecesi ve pazar günü boyunca Amsterdam Schiphol Havalimanı'nda hava trafiği aksarken, birçok bölgede hasar oluştu.

Pazar günü sarı kodlu hava uyarısı yayımlayan Hollanda Kraliyet Meteoroloji Enstitüsü, kıyı bölgelerde rüzgar hızının saatte 75-90 kilometreye ulaşabileceğini belirterek, rüzgar nedeniyle ağaçların devrilebileceği ve trafikte aksaklıkların yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Küresel uçuş takip hizmeti Flightradar24'dan alınan verilere göre, pazar akşamı itibarıyla havalimanında 192 uçuş iptal edilirken 528 uçuşta rötar yaşandı. Ağırlıklı olarak Paris, Manchester, Prag ve Frankfurt gibi Avrupa kentlerine yapılacak uçuşlar iptal edildi.

Devlete ait NOS televizyonu da Boelo Fırtınası'nın cumartesi gecesi boyunca ve pazar günü ülkenin çeşitli bölgelerinde hasara yol açtığını bildirdi.

Kaynak: Xinhua
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