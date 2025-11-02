Haberler

Hollanda'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Güncelleme:
Hollanda'nın Vlaardingen kentinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenle kutlandı. Resepsiyona Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan, konsoloslar ve çok sayıda davetli katıldı. Yazgan, Cumhuriyet'in vatandaşları bir araya getiren en büyük ortak değer olduğunu vurguladı. Ayrıca, 400 bini aşkın Türk vatandaşının Cumhuriyet'e sahip çıkmasının önemine değinerek, Cumhuriyet'in eşit fırsatlar sunduğunu belirtti.

Hollanda'nın Wassenaar kentinde düzenlenen resepsiyonun ardından Vlaardingen kentinde de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenle kutlandı.

Vlaardingen kentindeki Polderpoort Salonu'nda düzenlenen resepsiyona, Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan, Amsterdam, Deventer ve Rotterdam Başkonsolosları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Hollandalı siyasetçiler, emniyet müdürlerinin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

İstiklal Marşı ve Hollanda Milli Marşı'nın okunmasıyla başlayan resepsiyonda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.

Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan, resepsiyonda, Cumhuriyet Bayramı'nın tüm vatandaşları bir araya getiren en büyük ortak değer olduğunu söyledi.

Yazgan, Türkiye'nin Hollanda'daki tüm diplomatik ve kurumsal birimleriyle vatandaşlarının yanında olduğunu belirterek, "Büyükelçiliğimizin yanı sıra ticaret, ekonomi, askeri ataşelik, eğitim, din hizmetleri, kültür ve tanıtma ve iletişim müşavirliklerimiz, Yunus Emre Enstitümüz ve Maarif Vakfımız burada. Hepimiz sizlerin yanındayız." dedi.

Hollanda'da yaşayan 400 binin üzerindeki Türk vatandaşının, Cumhuriyet'e ve köklü değerlere sahip çıkmasının gurur verici olduğunu vurgulayan Yazgan, şunları kaydetti:

"Gönül isterdi ki bu kutlamayı on binlerle birlikte yapabilelim. Ancak bu yıl Hollanda'nın birçok şehrinde dernekler, okullar ve topluluklar kendi etkinliklerini düzenledi. Bu, Cumhuriyet'e sahip çıkmanın en güzel göstergesidir. Bu bayram, en büyük bayram. Hepimizin bayramı."

Yazgan, halk ozanlarından Aşık Mahzuni Şerif ve Neşet Ertaş'tan yaptığı alıntılarla Cumhuriyet'in sadece siyasal bir rejim değil, toplumsal bir gönül bağı ve ortak aidiyet duygusu oluşturduğunu belirterek, "Farklı kuşaklardan, farklı şehirlerden gelen herkes bu gönül bağı sayesinde aynı salonda buluştu." ifadesini kullandı.

Hollanda ile 400 yılı aşkın süredir devam eden dostane ilişkilerin Türk toplumunun bu ülkeye kattığı zenginlikle güçlendiğini söyleyen Yazgan, şöyle devam etti:

"Artık dördüncü ve beşinci kuşak Hollandalı Türkler hem Türkçe hem Hollandaca konuşuyor. Bu, iki kültür arasında kurulan kalıcı bir köprüdür. Hollanda'da Türk kökenli emniyet müdürleri, belediye başkanları ve siyasetçilerin varlığı, fırsat eşitliği anlayışının somut bir göstergesidir."

Yazgan, Cumhuriyet'in herkes için eşit imkanlar ve fırsatlar oluşturduğuna dikkati çekerek, "Cumhuriyet, kimsenin bir diğerine anayasal haklardan daha fazla ayrıcalık tanımadığı bir düzendir." diye konuştu.

Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı, minnet ve rahmetle anan Yazgan, tüm misafirlere katılımlarından dolayı teşekkür etti.

Türkiye'nin Lahey Büyükelçiliği tarafından 31 Ekim'de Wassenaar kentindeki de Wittenburg Şatosu'nda Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla resepsiyon düzenlenmişti.

Kaynak: AA / Abdullah Aşıran - Güncel
