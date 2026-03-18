Hollanda'da Çanakkale Zaferi Anma Töreni

Hollanda'da, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü vesilesiyle tören düzenlendi.

Türkiye'nin Lahey Büyükelçiliği'nde yapılan tören, şehitler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Etkinliğe Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan, Yeni Zelanda'nın Lahey Büyükelçisi Charlotte Mary Frater, Türkiye'nin Rotterdam Başkonsolosu Sevgi Kısacık, Lahey Askeri Ateşesi Deniz Yarbay Umut Gökaslan ve davetliler katıldı.

İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'un da anıldığı programda konuşma yapan Büyükelçi Yazgan, Çanakkale'nin yalnızca bir tarihsel zafer olmadığını, aynı zamanda bugünü anlamaya da ışık tuttuğunu söyleyerek, "Çanakkale Savaşı bizim istiklal savaşımızın ruhunun aslında kazanıldığı savaştır." dedi.

Yazgan, diplomatların görevinin savaşların olmamasını sağlamak olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduğu tarihten ve Çanakkale'den gelen bir ruhla devam ettirdiğimiz bu yolculukta biz ordu millet olmak zorundayız. Anadolu görev gücünün Rotterdam'da gemilerimizle buraya yaptığı ziyaret sırasında da gördüğümüz üzere ülkemizin de silahlı kuvvetlerimizin de güncel savaş teknolojilerine sahip olacak düzeyde olmasından, NATO gibi bir ittifakın içinde ülkemizi savunabilecek müttefik ilişkileri ve siyaseti dış politikayı kurabilmiş olmamızdan da memnunum ve gurur duyuyorum."

Çanakkale'nin anlamının sadece geçmişle sınırlı olmadığına dikkati çeken Yazgan, "Çanakkale sadece dünü hatırlamak, aziz şehitlerimizin ruhuna dualar etmekle kalmadığımız, bugünü de düşündüren bir zaferdir." ifadesini kullandı.

Yazgan, Mehmet Akif Ersoy'un inandığı vatan uğruna yaşadığını ve Çanakkale'deki ruhun Mehmet Akif'in de ruhu olduğuna işaret ederek, "Bu ruhu devam ettirmemiz, çocuklarımıza vermemiz ve İstiklal Marşı'nın dizelerinin anlamlarını göstermemiz gerekiyor. İstiklal Marşı'nın her kıtasında saklı mesajlar bugün için de geçerlidir." diye konuştu.

Konuşmasının sonunda şehitleri anan Yazgan, "Aziz şehitlerimizin ve terörle mücadelede şehit olan bütün güvenlik güçlerimizin anısına bugün burada bir kez daha şükranlarımızı, emanetlerine sahip çıkacağımız andını tekrarlamak istiyorum." dedi.

Etkinlik farklı grupların seslendirdiği türküler ve caz dinletisiyle son buldu.