Hollanda, Tahran Büyükelçiliği Personelini Güvenlik Riski Nedeniyle Bakü'ye Taşıdı

LAHEY, 11 Mart (Xinhua) -- İran'ın başkenti Tahran'daki Hollanda Büyükelçiliği, artan güvenlik riskleri nedeniyle geçici olarak Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye taşındı.

Hollanda Dışişleri Bakanı Tom Berendson, salı günü Temsilciler Meclisi'ne hitaben gönderdiği mektupta İran'daki Hollanda Büyükelçisi ile büyükelçilik personelinin Bakü'ye ulaştığını ve çalışmalarını burada sürdüreceğini belirtti.

Bakan, "İran'daki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Güvenlik durumu izin verirse Hollanda'nın İran Büyükelçiliği'nin Tahran'daki faaliyetlerine nasıl ve hangi şekilde devam edeceğine dair bir karar alınacak" dedi.

Tahran'daki Hollanda Büyükelçiliği, mart ayından bu yana geçici olarak halka kapalı olduğu için vize hizmeti veremiyor.

Kaynak: Xinhua