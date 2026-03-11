Haberler

Hollanda, Tahran Büyükelçiliği Personelini Güvenlik Riski Nedeniyle Bakü'ye Taşıdı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran'daki artan güvenlik riskleri nedeniyle Hollanda, Tahran'daki büyükelçiliğini geçici olarak Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye taşıdığını açıkladı. Büyükelçilik, bu süreçte vize hizmeti veremiyor.

LAHEY, 11 Mart (Xinhua) -- İran'ın başkenti Tahran'daki Hollanda Büyükelçiliği, artan güvenlik riskleri nedeniyle geçici olarak Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye taşındı.

Hollanda Dışişleri Bakanı Tom Berendson, salı günü Temsilciler Meclisi'ne hitaben gönderdiği mektupta İran'daki Hollanda Büyükelçisi ile büyükelçilik personelinin Bakü'ye ulaştığını ve çalışmalarını burada sürdüreceğini belirtti.

Bakan, "İran'daki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Güvenlik durumu izin verirse Hollanda'nın İran Büyükelçiliği'nin Tahran'daki faaliyetlerine nasıl ve hangi şekilde devam edeceğine dair bir karar alınacak" dedi.

Tahran'daki Hollanda Büyükelçiliği, mart ayından bu yana geçici olarak halka kapalı olduğu için vize hizmeti veremiyor.

Kaynak: Xinhua
Savaşta 12. gün! İran'dan tarihi operasyon geldi, İsrail ölenlerin sayısını açıkladı

İran'dan tarihi operasyon geldi! İsrail ölenlerin sayısını açıkladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Manşetler alev alev! Galatasaray İngiltere'yi yaktı

Manşetler alev alev! Galatasaray İngiltere'yi yaktı
Elindeki oyuncak silahı, metrodaki insanlara doğrulttu

İstanbul'da metroda skandal görüntüler
ABD'de sır gibi saklanan savaş bilançosu ortaya çıktı

ABD'de sır gibi saklanan savaş bilançosu ortaya çıktı
Güney Amerika ülkesi İsrail yerine Türkiye'yi seçti

Güney Amerika ülkesi İsrail yerine Türkiye'yi seçti
Manşetler alev alev! Galatasaray İngiltere'yi yaktı

Manşetler alev alev! Galatasaray İngiltere'yi yaktı
APP plakalara 27 Şubat'tan itibaren kesilen idari para cezaları iptal edildi

APP plakalarla ilgili yeni karar! Hepsi iptal edildi
Murat Ülker'i bile 3'e katladı! Hamdi Ulukaya boşuna Fener'e sponsor olmamış

Boşuna Fener'e sponsor olmamış