Hollanda, Benin Bronzları'nı Nijerya'ya İade Etti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hollanda, 19. yüzyılda İngiliz askerler tarafından çalınan 119 tarihi eseri Nijerya'ya iade etti. Benin Kralı, iade sürecini 'ilahi bir müdahale' olarak nitelendirerek teşekkür etti.

Hollanda'nın, 19. yüzyılda İngiliz askerler tarafından çalınan ve "Benin bronzları" olarak bilinen 119 tarihi eseri Nijerya'ya iade ettiği bildirildi.

Edo eyaletinde düzenlenen teslim töreninde konuşan Benin Kralı Omo N'Oba Ewuare Ogidigan, eserlerin ülkesine dönmesini "ilahi bir müdahale" olarak nitelendirdi.

Ogidigan, iadenin dua ve kararlılığın bir sonucu olduğunu ifade etti.

Rotterdam Wereld Müzesi Direktörü Marieke Van Bommel de Hollanda hükümetinin "kendisine ait olmayan eserleri iade etmeye kararlı" olduğunu belirtti.

Nijerya Ulusal Müzeler ve Anıtlar Komisyonu Direktörü Olugbile Holloway de iade edilen 119 eserin bugüne kadarki en büyük tek seferlik iade olduğunu söyledi.

Holloway, "Sömürge döneminde yağmalanan eserleri geri getirmek için çalışmaya devam ediyoruz." dedi.

Nijerya 2022 yılında dünya genelindeki müzelerden kendisine ait eserlerin iadesini istemişti

Benin bronzları, 1897'ye kadar Nijerya topraklarında bağımsız bir devlet olan Benin Krallığı'na 1897'de İngiliz askerler tarafından düzenlenen saldırıda çalınmıştı.

Benin Krallığı halen bağımsız olmayan bir devlet olarak Nijerya topraklarında varlığını sürdürüyor.

Aralarında insan ve hayvan figürleri, kabartmalar, kraliyet eşyaları ve bir çan bulunan Benin bronzlarının büyük bölümü, Hollanda'nın Leiden kentindeki bir müzede sergileniyordu.

Nijerya, 2022 yılında dünya genelindeki müzelerden yüzlerce eserin iadesini resmi olarak talep etmişti. Aynı yıl Londra'daki bir müzeden 72, ABD'nin Rhode Island eyaletindeki bir müzeden ise 31 eser Nijerya'ya iade edilmişti.

Kaynak: AA / Gülsüm İncekaya - Güncel
Erdoğan, İsrail'i destekleyen Almanya'yı uyardı: Avrupa'ya göç ve nükleer sızıntı ihtimali var

Savaşta İsrail'i destekleyen ülkenin liderini arayıp gözdağı verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
13 milyar dolarlık servetini 100 çocuğu arasında bölüştürecek

13 milyar dolarlık servetini 100 çocuğu arasında bölüştürecek
9 yaşındaki Yasemin'i öldüren kuzenden kan donduran itiraf: Denk geldi

9 yaşındaki Yasemin'i öldüren kuzenden kan donduran itiraf: Denk geldi
MasterChef'te tansiyon yükseldi! Ünlü şefler arasında fikir ayrılığı

Ünlü şefler arasında fikir ayrılığı! MasterChef'te tansiyon yükseldi!
Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik'ten bikinili dans performansı

Yüsra Geyik'ten kızgın kumlarda bikinili dans
Görüntü Türkiye'den! Keklikleri rahatça öldürebilmek için yaptıkları şova bakın

Keklikleri rahatça öldürebilmek için yaptıkları şova bakın
Perde ipi küçük çocuğu hayattan koparıyordu! Dehşet anları kamerada

Tüm anne-babaların ders çıkarması gereken görüntü
Fenerbahçe, hazırlık maçında İtalyan deviyle karşılaşacak

Fenerbahçe, hazırlık maçında İtalyan deviyle karşılaşacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.