Hollanda Başbakanı Schoof'tan Trump'ın Gazze Planına Destek

Hollanda'da geçici hükümetin Başbakanı Dick Schoof, ABD Başkanı Donald Trump'ın ateşkes planı sayesinde Gazze'de ateşkes yönünde önemli adımlar atıldığını belirtti.

Başbakan Schoof, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Trump'ın Gazze için ateşkes planına yönelik açıklamalarda bulundu.

Gazze'de ateşkes için önemli adımlar atıldığını vurgulayan Schoof, "Bu korkunç savaşın sona ermesi erişilebilir mesafede." ifadesini kullandı.

Schoof, Hamas'ın esirleri serbest bırakmak istediğini belirtmesi ve ateşkes planı üzerine doğrudan müzakerelere hazır olmasının olumlu bir sinyal olduğunu kaydetti.

Açıklamada, Hollanda'nın tüm tarafları bu ateşkes planını uygulamaya çağırdığını bildiren Schoof, "Böylece rehineler evlerine dönebilir, ateşkes sağlanabilir ve büyük miktarda insani yardım Gazze'deki sıkıntı çeken halka ulaşabilir." ifadesine yer verdi.

Kalıcı bir çözüm için bu planın başarılı olmalı

Hollanda Dışişleri Bakanı David van Weel de X'ten yaptığı açıklamada, Hamas'ın esirleri serbest bırakmaya ve Trump'ın ateşkes planı üzerine doğrudan müzakerelere girmeye istekli görünmesinden "ihtiyatlı bir iyimserlik" duyduğunu belirtti.

Gazze'deki felaket durumunu sona erdirmek ve kalıcı bir çözüme ulaşmak için bu planın başarılı olması gerektiğini vurgulayan van Weel, Hollanda'nın bu sürece bağlı kalmaya devam ettiğini kaydetti.

Hamas, ABD Başkanı Trump'ın Gazze planındaki esir değişimini kabul ettiğini ve diğer bazı maddelerin müzakere edilmesi gerektiğini açıklamıştı.

Trump da yaptığı açıklamada, "Hamas tarafından az önce yapılan açıklamaya dayanarak onların kalıcı bir barışa hazır olduklarına inanıyorum. İsrail, Gazze'ye yönelik bombardımanı derhal durdurmalı ki esirleri hızlı ve güvenli bir şekilde çıkarabilelim." ifadelerini kullanmıştı.