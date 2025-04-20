Otelde norovirüs salgını: 140 kişi hastanelik oldu
Japonya'nın Hokkaido bölgesinde bulunan Daiheigen Oteli'nde, norovirüs salgını nedeniyle 140 kişi hastanelik oldu. Salgının, otelde sunulan yiyeceklerden kaynaklandığı ve vatandaşların ishal gibi semptomlarla hastaneye başvurdukları öğrenildi.
Japonya'nın Hokkaido bölgesinde kaplıca hizmetleri veren Daiheigen Oteli'nde norovirüs salgını nedeniyle 140 kişi hastanelik oldu.
SERVİS EDİLEN YİYECEKLERDEN KAYNAKLANDI
Asahi Shimbun gazetesinin cumartesi günkü haberine göre salgının 8-12 Nisan tarihlerinde otelde hazırlanıp servis edilen yiyeceklerden kaynaklandığı belirlendi.
140 KİŞİ HASTANEYE BAŞVURDU
8-11 Nisan arasında otelde konaklayan ya da otelde yemek yiyen 627 kişiden 140'ı, 19 Nisan tarihine kadar ishal gibi semptomlarla hastaneye başvurdu.
6 YIL SONRA BİR İLK
Yapılan testlerde 5 mutfak çalışanıyla birden fazla müşteride norovirüs tespit edildi. Bu olay, bölgede 2019'dan bu yana 100'den fazla kişiyi etkileyen ilk gıda zehirlenmesi salgını olarak kayıtlara geçti.