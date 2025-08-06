Hobi Bahçesindeki Kızıl Geyik Tahribatı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde girdiği hobi bahçesindeki meyve ağaçlarına zarar veren kızıl geyik fotokapanla görüntülendi.

Devekayası köyünde yaşayan Adem Öztürk ve Ahmet Uğraş, hobi bahçelerindeki ağaçların ve arazideki sebzelerin zarar gördüğünü fark etti.

Bu durumun nedenini öğrenmek için bahçeye fotokapan yerleştiren Öztürk ve Uğraş, kayıtları izlediklerinde, bir kızıl geyiğin ağaçlardaki meyveler ve dalları yediğini gördü.

Ahmet Uğraş, AA muhabirine, yıllar önce satın aldığı arazide 70 meyve ağacının bulunduğunu söyledi.

Son 2 yıldır hayvanların meyve fidanlarını yediğini kaydeden Uğraş, "Keçi türü küçükbaş hayvanların fidanlara zarar verdiğini düşünmüştüm. Arkadaşımdaki fotokapan vasıtasıyla fidanlara geyiğin zarar verdiğini gördük." diye konuştu.

Adem Öztürk ise bu yıl bahçe için harcadığı emeğin boşa gittiğini, geyiğin verdiği zarar nedeniyle ağaçların alt kısımlarının kuruduğunu belirtti.