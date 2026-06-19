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Hkp Genel Başkanı Nurullah Efe'nin X Hesabına İkinci Kez Erişim Engeli Getirildi

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Halkın Kurtuluş Partisi Genel Başkanı Nurullah Efe'nin X (Twitter) hesabı, BTK'nın şikayeti üzerine ikinci kez erişime kapatıldı. Parti, kararı 'siyasi baskı' olarak nitelendirdi.

(ANKARA) - Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) Genel Başkanı Nurullah Efe'nin X (Twitter) hesabına ikinci kez erişim engeli getirildi.

HKP Genel Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, Genel Başkan Nurullah Efe'nin X sosyal medya hesabının, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun şikayeti üzerine ikinci kez erişime engellendiği bildirildi. Partiden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"AKP'giller, genel başkanımız sayın Nurullah Efe hakkında bugüne kadar açtıkları onlarca dava ve soruşturmalarda 14 yıl 7 ay 5 gün ceza verdiler, yürüyen dava ve soruşturmalarda ise toplam 40 yıldan fazla hapis cezası istediler, tutuklama yerine geçen ev hapsi denetimli serbestlik kararı verdiler, bir hukuk garabeti yaratarak hemen ardından en yakın karakola gidip imza atmak şeklinde yeni bir adli kontrol kararı verdiler. Ama Nurullah Efe'nin o gür sesini kısamadılar. Yetmedi, bütün bu yargı zulmünün arasında bir de Ankara 48. Asliye Ceza Mahkemesi'nce verilen 5 ay hapis cezasını kesinleştirip infazına geçtiler. ve şimdi de bir kez daha, böylesine cepheden AKP'gillerin bütün zulümlerini, hırsızlıklarını, yolsuzluklarını, vatana ve halka ihanetlerini açıkça, bıkmadan teşhir eden genel başkanımızın sesinin sosyal medyada duyulmasını engellemek için genel başkanımızın X hesabı Türkiye'de erişime engellenmiştir."

Açıklamada, Nurullah Efe'nin yeni X hesabının "hkpbaskani1" olduğu belirtilerek, vatandaşların güncel duyurular için bu hesabı takip edebileceği kaydedildi.

Kaynak: ANKA
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