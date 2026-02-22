Hkp Gençliği'nden Kızılay'da Protesto: "Gençlik Geçinemiyor, Barınamıyor"

(ANKARA) - Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) Gençliği, iktidarın eğitim politikalarını protesto etti. Basın açıklamasında, "Ne tarikat-cemaat yurdu ne de sefaletin hüküm sürdüğü sağlıksız yurtlar istiyoruz. Biz aydın gençlik olarak insanca yaşanacak yurtlar istiyoruz" denildi.

HKP Gençliği, Kızılay'da "Gençlik geçinemiyor, barınamıyor" başlıklı basın açıklaması yaptı. Üniversite öğrencilerinin barınma ve geçim sorunlarına dikkat çekilen açıklamada, iktidarın eğitim politikaları protesto edildi.

Yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Yüzyılın felaketi AKP'giller iktidarının halkımıza karşı günahları saymakla bitmez. Ancak bunların en büyüklerinden biri, bizlerin, yani gençliğin umudu ve geleceği ile oynamasıdır. 25 yıllık AKP iktidarının bizi getirdiği son noktada ailelerimiz üniversite kazanmak için bir servet harcamak zorundadır. Bu yetmezmiş gibi gençlerimiz eğitimi sırasında barınma sorunları yaşamakta; derme çatma KYK yurtlarına razı gelmek ya da gençliğimizin beyinlerini yıkamayı, dolayısıyla düşünemez, sorgulayamaz bir kul kişilik haline getirmeyi amaç edinmiş orta çağcı, gerici tarikat ve cemaat yurtlarına mahküm olmak gibi bir ikileme sokulmaktadır. Ancak HKP Gençliği olarak şunları söylüyoruz: Ne tarikat-cemaat yurdu ne de sefaletin hüküm sürdüğü sağlıksız yurtlar istiyoruz. Biz aydın gençlik olarak insanca yaşanacak yurtlar istiyoruz."

"Emperyalizm ve onların işbirlikçileri kaybetmeye mahkümdur"

Gençler, "orta çağcı" eğitime karşı olduklarını vurgulayarak "ücretsiz, erişilebilir, bilimsel, demokratik ve laik" eğitim talebinde bulundu. Mevcut eğitim sisteminin "laiklik" ilkesinden uzaklaştırıldığı belirtilen açıklamada, gençlerin yalnızca barınma değil, geçim sıkıntısıyla da mücadele ettiği vurgulandu ve şöyle denildi:

"Milyonlarca gencimiz üniversite sıralarında derslerini değil, bir sonraki gün karnını nasıl doyuracağını düşünüyor. AKP iktidarının yarattığı işsizlik, pahalılık, zam ve zulüm cehenneminde gençlerimiz; ailesine daha fazla yük olmadan karnını doyurabilecek, eğitim masraflarını karşılayabilecek bir işte çalışmadan eğitimini devam ettirebilmesinin, okumasının imkansızlığının farkındadır. Aileler sefalet ücretlerine mahküm oldukları için evlatlarının eğitimine destek sağlayamamaktadır. Bu düzen para babalarının kar düzenidir, bu düzen ABD-AB emperyalizmi ve yerli işbirlikçilerinin düzenidir. Emperyalizm ve onların işbirlikçileri kaybetmeye mahkümdur."

Kaynak: ANKA