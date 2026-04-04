Hkp'den "Nato" Protestosu: "Abd-Ab Emperyalistlerini Tarihin Karanlık Sayfalarına Göndereceğiz"

(ANKARA) - Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), 77'nci kuruluş yıl dönümünde NATO'yu 5 ilde düzenlediği eylemle protesto etti. Eylemlerde yapılan açıklamada, "Nasıl ki 1920'lerde hep birlikte yine bu emperyalistlerin Sevr planını parçalayıp heveslerini kursaklarında bıraktıysak, nasıl ki emperyalist yedi düvelin o zamanki yerli işbirlikçilerini yine onların gemilerine bindirip gönderdiysek, eninde sonunda ABD-AB emperyalistlerini ve yerli işbirlikçilerini, ama bu sefer bir daha tarihin o karanlık sayfalarından çıkmamacasına göndereceğiz" denildi.

HKP üyeleri, NATO'nun 77'nci kuruluş yıl dönümünde; Ankara'da ABD Büyükelçiliği, İzmir'de NATO Müttefik Kara Komutanlığı, İstanbul'da Beşiktaş Meydanı'nın yanı sıra Bursa ve Konya'da da "Katil NATO, ülkemizden defol" sloganıyla eylem yaptı.

"NATO; kontrgerilladır. NATO; kandır, acıdır, gözyaşıdır, işkencedir, soykırımdır. NATO; antiemperyalist Kurtuluş Savaşı'mıza ve önderi Mustafa Kemal'e düşmanlıktır" denilen açıklamada, şunlar kaydedildi:"

"İtalya'daki NATO kolejinde, ABD emperyalist haydudunun conilerinin tahtaya asıp ders olarak okuttukları haritada gösterildiği gibi, ülkemizi en az üç parçaya bölmeye çalışıyorlar. Ama boşuna sevinmesinler. Bu devran, ABD emperyalist haydutlarının, onların suç ve katliam örgütü NATO'sunun ve yerli işbirlikçilerinin istediği gibi hep böyle sürmeyecek. Eninde sonunda Orta Doğu halklarına ve ülkemize yönelik ABD-AB emperyalistlerinin yaptıkları bütün aşağılık planlar parçalanıp atılacak. Buna da biz ikinci kurtuluş savaşçıları öncülük edeceğiz."

Nasıl ki 1920'lerde hep birlikte yine bu emperyalistlerin Sevr planını parçalayıp heveslerini kursaklarında bıraktıysak, nasıl ki emperyalist yedi düvelin o zamanki yerli işbirlikçilerini yine onların gemilerine bindirip gönderdiysek, eninde sonunda ABD-AB emperyalistlerini ve yerli işbirlikçilerini, ama bu sefer bir daha tarihin o karanlık sayfalarından çıkmamacasına göndereceğiz. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. ABD-AB emperyalistleri ve yerli işbirlikçiler bunu hiç akıllarından çıkartmasınlar. Mazlum halklar umutlarını hiç kaybetmesinler. O hesap günü mutlaka ama mutlaka gelecek."

Kaynak: ANKA