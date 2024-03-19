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HKP, AKP iktidarını İsrail ile ticari ilişkileri artırarak Filistin katliamına ortaklık yapmakla suçladı

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Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) Genel Sekreter Yardımcısı Tacettin Çolak, AKP'nin Filistin'deki katliamı kınar gibi görünürken İsrail ile ticari ilişkilerini artırdığını belirterek, suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı. Çolak, İsrail'in Filistinlilere yönelik katliamlarını ve insani yardımlara engel olmasını vurguladı. HKP olarak Filistin halkının katledilmesine karşı mücadelelerini sürdüreceklerini belirtti.

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) Genel Sekreter Yardımcısı avukat Tacettin Çolak, AKP iktidarının Filistin'deki katliamı kınar gibi görünürken İsrail ile ticari ilişkileri artırarak devam ettirdiğini belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ilgili bakanlar hakkında suç duyurusunda bulunduklarını bildirdi.

Tacettin Çolak yaptığı açıklamada, AKP'nin İsrail ile ticaret konusunda sessizliğini sürdürdüğünü belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu hakkında suç duyurusunda bulunduklarını ifade eden Çolak, İsrail'in Filistinlilere yönelik katliamlarını sürdürdüğünü, Filistinlileri kendi yurtlarından göç etmeye zorladığını ve insani yardımlara engel olduğunu vurguladı. Çolak şunları kaydetti:

"Dünyanın gözü önünde bunlar olurken, ülkemizde de AKP'giller başta Tayyip Erdoğan olmak üzere Filistin'e yönelik katliamı kınayan, telin eden açıklamalar yapıyorlar. Sözde İsrail'i eleştiriyorlar, ancak gerçekliğe baktığımızda bunun hiç böyle olmadığını görüyoruz. Dolayısıyla bir taraftan iç kamuoyunda kendi meczuplarını kandıran ve halka yalan söyleyerek Filistin'de katliamı kınar görünürken İsrail ile ticari ilişkileri geçmişe oranla daha da arttırarak devam ettiren AKP iktidarı, bize göre soykırım suçuna ortaklık yapmaktadır, yardım etmektedir."

"DÜRÜSTLÜKTEN UZAKLAR"

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin, Uluslararası Adalet Divanı'na yapmış olduğu başvuruda verilen önleyici tedbir kararı çerçevesinde İsrail'in Filistinlilere yönelik soykırım suçunun maddi kanıtlarıyla ortaya çıktığını aktaran Çolak, "Fakat Türkiye'de kendisini Müslüman olarak tanımlayan ve din bezirganlığı yapan, toplumu Allah'la kandıran AKP'giller iktidarı, Güney Afrika'daki Hristiyan dinine mensup olan yöneticiler kadar samimi, dürüst olmaktan uzaktadır. Halkın Kurtuluş Partisi olarak Filistin halkının katledilmesine karşı mücadelemizi yürüttüğümüz gibi bu soykırımlara dolaylı yoldan da olsa destek verenlerin suçlarından dolayı da yargılanmaları yönünde mücadelemizi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel

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