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HKMO, 25 ve 30 Yılını Dolduran Üyelerini Onurlandırdı

HKMO, 25 ve 30 Yılını Dolduran Üyelerini Onurlandırdı
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Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Samsun Şubesi, 25 ve 30 yıllık meslektaşlarını plaketle ödüllendirdi. Etkinlikte harita mühendisliğinin önemi vurgulandı.

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası (HKMO) Samsun Şubesi, meslekte 25 ve 30'uncu yılını dolduran üyelerini plaketle onurlandırdı.

HKMO tarafından Samsun Büyükşehir Belediyesi Ömer Halisdemir Salonu'nda düzenlenen etkinlikte meslekte 25 ve 30'uncu yılını dolduran üyelerine plaket verildi.

HKMO Samsun Şube Başkanı İbrahim Özdemir, burada yaptığı konuşmada, İstanbul'daki 6,2 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Harita mühendisliğinin gelişen teknolojiyle birlikte önem kazandığını belirten Özdemir, "Harita mühendisliği, gelişen ve hızla değişen teknolojiyle ilk buluşan mesleklerden biridir. Harita mühendislerine yakın gelecekte daha fazla ihtiyaç duyulacaktır. Harita mühendisliği 100 yıldır bu ülkenin imarında, altyapısında, kalkınmasında ve gelişiminde anahtar görevler üstlenmiştir." dedi.

CHP Samsun Milletvekili Murat Çan ise harita mühendisliğine emek veren meslek mensuplarını tebrik etti.

Kaynak: AA / Tuğçe Turgu - Güncel
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