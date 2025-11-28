Hızla Tırmanan Bölgesel Gerilim: İsrail'in Suriye'ye Yönelik Saldırılarına Tepkiler

Katar, Ürdün, Kuveyt, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ve Arap Birliği'nin yanı sıra Hamas, İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'ın kırsalındaki Beyt Cin köyüne düzenlediği saldırıya tepki gösterdi.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "İsrail güçlerinin Şam kırsalına girmesini ve bununla eş zamanlı gerçekleşen sivillerin hayatını kaybetmesine yol açan bombardımanı en sert ifadelerle kınadıkları" belirtildi.

Bu saldırıların "Suriye'nin egemenliğinin yanı sıra uluslararası ve insani hukukun açık bir ihlali" olarak nitelendirildiği açıklamada, İsrail'in bu şekildeki tehlikeli saldırılarının devam etmesinin bölgedeki gerilimi artırdığı, güvenlik, barış ve istikrarın tesisine yönelik çabaları baltaladığı vurgulandı.

Uluslararası toplumun "bu ihlallerin durdurulması, sivillerin korunması ve faillerinin hesap vermesi için derhal harekete geçmeye" çağrıldığı açıklamada, Doha'nın "Suriye halkı ve hükümetiyle tam dayanışma içinde olduğu, saldırıların sona erdirilmesi ve Suriye'nin güvenliği, istikrarı, birliği ve toprak bütünlüğünün korunmasına yönelik tüm çabaları desteklediği" de ifade edildi.

Ürdün

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırısı "tehlikeli ve kışkırtıcı bir tırmanış" olarak nitelendirilerek, bunun bölgede gerilimi ve çatışmayı artırmaktan başka bir işe yaramayacağı belirtildi.

Açıklamada, "Ürdün, onlarca Suriyelinin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına yol açan bu saldırı ve bombardımanı en sert ifadelerle kınamaktadır." denildi.

"Bu pervasız saldırının Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü açıkça ihlal ettiği, uluslararası hukukun da bariz bir şekilde çiğnenmesi anlamına geldiği" vurgulanan açıklamada, "İsrail'in Suriye topraklarında Birleşmiş Milletler Antlaşması ve 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması kapsamındaki yükümlülüklerine aykırı olan tüm saldırılarını derhal durdurması gerektiği" ifade edildi.

Öte yandan Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenen Akdeniz için Birlik 10. Bölgesel Forumu'nun akabinde düzenlenen ortak basın toplantısında, Suriye'nin yeniden devlet inşa etmeye çalıştığı bir dönemde İsrail'in bu ülkenin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saldırdığını ve halk arasında fitne çıkarmaya çalıştığını vurguladı.

Safedi, söz konusu saldırının uluslararası hukuk ile normların ihlali ve tansiyonun sebepsiz yere tırmandırılması olduğunu dile getirdi.

İsrail'in Batı Şeria'daki baskınlarına ve Filistinlilerin topraklarına el koyarak yerleşim birimlerini genişletme çalışmalarına da değinen Safedi, "Yerleşimci terörizminin her geçen gün arttığını görüyoruz. Akdeniz için Birlik olarak, ilkelerimiz ve uluslararası hukuka uygun olarak sesimizi yükseltmeli, bölgenin güvenlik ve barış içinde yaşama hakkını baltalayan, uluslararası hukuku ve uluslararası insancıl hukuku ihlal eden tüm bu fiillere hayır demeliyiz." dedi.

Safedi, İsrail askerlerinin dün Cenin'de, ellerini havaya kaldırarak teslim olan 2 Filistinliyi öldürmesini ise "cezasız kalmaması gereken bir savaş suçu" olarak nitelendirdi.

Kuveyt

Kuveyt Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarının, bölge istikrarını sarsma amacı taşıyan politikalarının bir devamı olduğu ve tansiyonu düşürmeyi hedefleyen bölgesel ve uluslararası çalışmaları baltaladığı kaydedildi.

Saldırıların, Suriye'nin egemenliğine yapılmış açık bir saldırı, uluslararası insancıl hukuk ve ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarının açık ihlali olduğu aktarıldı.

Körfez İşbirliği Konseyi

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Genel Sekreteri Casim el-Budeyvi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in Suriye'deki ihlallerinin, tansiyonu yükselttiğini ve bölgede güvenlik ve istikrarı tesis etme çabalarını baltaladığını belirtti.

Arap Birliği

Arap Birliği'nden yapılan yazılı açıklamada da söz konusu saldırının uluslararası hukukun açıkça çiğnenmesi anlamına geldiği ifade edildi.

Açıklamada uluslararası topluma, "İsrail'in Suriye'ye ve tüm bölgeye yönelik saldırganlığını ve nifak tohumları ekme ve çatışmaları körükleme politikalarını dizginleme konusunda sorumluluk alma" çağrısı yapıldı.

Hamas

Hamas'tan yapılan açıklamada da İsrail'in Suriye, Lübnan, Batı Şeria ve Gazze'de saldırılara devam etmesinin, bölgedeki saldırganlığını genişletme planını ortaya koyduğu belirtildi.