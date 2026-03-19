Hizbullah, Lübnan'ın güneyi ve İsrail'in kuzeyinde saldırılar düzenlediğini açıkladı

Hizbullah, Lübnan'ın güneyindeki İsrail güçlerinin yanı sıra İsrail'in kuzeyindeki askeri mevziler ve yerleşim birimlerine yönelik çok sayıda saldırı düzenlediğini belirtti.

Lübnan Hizbullahı'ndan peş peşe yapılan açıklamalarda, saldırıların "Lübnan ve halkını savunma" amacıyla düzenlendiği ifade edildi.

Açıklamalarda, Hizbullah'ın saldırılarda roketler, insansız hava araçları (İHA) ve topçu mermilerinin kullanıldığı belirtilerek, İsrail'e ait askeri noktalar, askerlerin toplanma alanları, karargahlar, topçu mevzileri, yerleşim birimleri ve bir askeri sanayi şirketinin hedef alındığı aktarıldı.

Lübnan'ın güneyindeki sınır hattında yer alan Aytarun beldesindeki El-Hanuk, Adise beldesindeki En-Naba el-Kadime, Tel el-Hazzan ve Tel el-Uveyda bölgelerinde konuşlanan İsrail askerlerinin hedef alındığı kaydedildi.

Hizbullah: Taybe beldesinde 6 tankı hedef aldık

Taybe beldesinde İsrail askerlerinin 5 kez hedef alındığı, ayrıca bu bölgenin kuzeyindeki askeri araç topluluğuna da saldırı düzenlendiği belirtildi.

Bazı saldırılarda İsrail askerleri arasında kayıplar olduğu ve tahliye için helikopterlerin devreye girdiği öne sürüldü.

Hizbullah ayrıca, Taybe beldesine ilerlemeye çalışan bir İsrail birliğine ve Hıyam Hapishanesi çevresindeki sızma girişimine karşı koyulduğunu, buralarda İsrail güçleriyle uygun silahlarla çatışmaya girildiğini ifade etti.

Hizbullah ayrıca gece saatlerinden bu yana Taybe beldesinde İsrail ordusuna ait 6 Merkava tankını hedef aldıklarını ve bu bölgeye roket ve topçu saldırıları düzenlediklerini açıkladı.

Sınır hattındaki Merkeba beldesi karşısındaki El-Merc ve Ayta eş-Şaab beldesi karşısında bulunan Er-Rahib mevzilerinin de hedef alınan noktalar arasında bulunduğu belirtildi.

Açıklamalarda, Taybe beldesinde İsrail'e ait bir Merkava tipi tankın güdümlü füzeyle doğrudan isabetle vurulduğu, El-Merc mevkisi yakınlarındaki bir askeri topluluğun ise kamikaze İHA'larla hedef alındığı bilgisine yer verildi.

İsrail'in kuzeyindeki saldırılara ilişkin de Şomera yerleşimindeki askerlerin roketlerle, Kiryat Şmona yerleşiminin roket ve İHA'larla 4 kez hedef alındığı kaydedildi.

Safed kenti kuzeyindeki "Ein Zeitim" üssü ile işgal altındaki Golan Tepeleri'nde bulunan "Yoav" kışlasına İHA'larla saldırı düzenlendiği, Nahariya yerleşimi, Kefr Giladi yerleşimi ve Manara yerleşimindeki bir topçu mevzisinin de roketlerle vurulduğu aktarıldı.

Ayrıca Hayfa kentinin kuzeydoğusundaki "Yudifat" adlı askeri sanayi şirketinin de hedef alınan yerler arasında bulunduğu ifade edildi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan bu yana İsrail saldırılarında 968 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 432 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetimi, İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısının resmi kayıtlara göre 1 milyonu geçtiğini duyurmuştu.