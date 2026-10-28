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Hizbullah lideri Kasım, İsrail'in Lübnan topraklarından çıkması gerektiğini söyledi

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Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, İsrail'deki seçimlerin ardından İsrail askerlerinin Lübnan topraklarından çıkması gerektiğini söyledi. Kasım, işgal sürdükçe silah bırakmanın tartışılamayacağını ve ABD öncülüğündeki çerçeve anlaşmasına karşı olduklarını belirtti.

Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, İsrail'de yapılan parlamento seçimlerinin ardından İsrail'i kimin yöneteceğinin kendilerini ilgilendirmediğini ve İsrail askerlerinin Lübnan topraklarından çıkması gerektiğini belirtti.

Hizbullah lideri Kasım, İsrail'de dün yapılan seçimlerin ardından Lübnan ve bölgedeki son gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kasım, İsrail'in Lübnan topraklarını işgali sürdüğü müddetçe??????? Hizbullah'ın silah bırakmasının tartışma konusu dahi olamayacağını ifade etti.

ABD öncülüğünde Lübnan ve İsrail arasında haziranda imzalanan çerçeve anlaşmasına bir kez daha karşı çıktıklarını dile getiren Kasım, İsrail'e karşı "direnişe devam edeceklerini" belirtti.

İsrail'de yapılan seçimlere de değinen Kasım, "İsrail'i kimin yönettiği bizi ilgilendirmiyor. Ancak işgalini sürdüremeyeceğini bilmeli ve topraklarımızdan çıkmalı." dedi.

İsrail ve Lübnan, 26 Haziran'da ABD'nin arabuluculuğunda iki ülke arasındaki anlaşmazlığı sona erdirmeyi ve uzun vadeli barışı sağlamayı amaçlayan bir "çerçeve anlaşma" imzalamıştı.

Kaynak: AA
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