Hizbullah, İsrail ordusuna ve İsrail'in kuzeyindeki yerleşim yerlerine saldırılar düzenlediğini açıkladı

Hizbullah, İsrail ordusu ve kuzey yerleşimlerine roketli saldırı gerçekleştirdi. İsrail ise Lübnan'a yönelik hava saldırılarına devam ediyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı, son saldırılarda 1001 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Hizbullah'ın Telegram hesabından yapılan açıklamada, İsrail'e ait hedeflere saldırılar düzenlendiği aktarıldı.

İsrail'in kuzeyindeki Şilomi, Yiftah, Şomera, Kiryat Şimona, Netua, Ramot Naftali ve Hanit yerleşim yerlerinin roketlerle hedef alındığı kaydedildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun Ya'ra, Branit, Metat ve Zarit kışlalarına roketlerle saldırı gerçekleştirildiği belirtildi.

Lübnan'ın güneyindeki Hiyam beldesinde konuşlanan İsrail askerlerinin de roketlerle hedef alındığı ifade edildi.

Ayrıca, İsrail'in Safed kentinin kuzeyinde yer alan Ein Zeitim Üssü'nün insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef alındığı görüntüler paylaşıldı.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan bu yana İsrail saldırılarında 1001 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 584 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetimi, İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısının resmi kayıtlara göre 1 milyonu geçtiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA / Muhammed Emin Canik
İncirlik'te siren sesleri! MSB'den 'Olumsuz bir durum yok' açıklaması

İncirlik'te siren sesleri! MSB'den jet açıklama geldi
Bu camide bayram namazı 5 kez kılındı

Bu camide bayram namazı 5 kez kılındı
Genç futbolcu cinayetinde Aleyna Kalaycıoğlu gözaltında

Genç futbolcu cinayetinde Aleyna Kalaycıoğlu gözaltında
Trump'tan yersiz şaka: Beyaz Saray adeta buz kesti

Trump'tan yersiz şaka: Beyaz Saray adeta buz kesti
İran'ın füzesinin gücüne bakın! İsrail'de krater gibi delik açıldı

İran'ın füzesinin gücüne bakın! İsrail'de krater gibi delik açıldı
A Milli Takım'ın Dünya Kupası play-off maçları aday kadrosu belli oldu

İşte A Milli Takım'ın aday kadrosu
Genç futbolcuya bayram tatili için geldiği İstanbul'da silahlı saldırı! Hayatını kaybetti

Genç futbolcu bayram için geldiği şehirde canından oldu