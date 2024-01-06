Hizbullah, Aruri suikastına tepki olarak ilk adımı attı: İsrail'in askeri üssüne roket yağdırdılar
İsrail'in Hamas yöneticisi Salih el-Aruri'ye yönelik Lübnan'da gerçekleştirdiği suikast saldırısı, 2 ülke arasındaki tansiyonu yeniden yükseltti. İsrail ordusuna ait askeri üsse 60'dan fazla roket atıldığını duyuran Hizbullah, "Büyük lider Aruri'ye suikast suçuna ilk tepki olarak, 62 farklı türden füzeyle Meron hava kontrol üssünü hedef aldık" açıklamasında bulundu.
Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, Hamas'ın Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri'ye yönelik suikasta tepki olarak İsrail ordusuna ait sınırdaki bir askeri üsse 60'dan fazla roket attığını açıkladı.
MERON BÖLGESİNE ÇOK SAYIDA ROKET ATILDI
Lübnan topraklarından İsrail tarafına çok sayıda roket atıldığı, İsrail ordusunun da karşılık vererek, saldırıyı düzenleyen "grubu" hedef aldığı bildirildi. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan'dan Meron bölgesine yaklaşık 40 roket atılması nedeniyle İsrail'in kuzeyinde sirenlerin çaldığı belirtildi.
BÖLGEDE ALARM VERİLDİ
Saldırının ardından "roketleri atan grubun" İsrail ordusunca hedef alındığı kaydedildi. İsrail'in kuzeyine yeni saldırılar düzenlendiği ve bölgede sirenlerin çaldığı aktarılırken daha fazla detay verilmedi.
HİZBULLAH: ARURİ SUİKASTINA TEPKİ OLARAK HEDEF ALDIK
Hizbullah ise Aruri suikastına karşılık, İsrail ordusuna ait sınırdaki bir askeri üsse 62 roketle saldırı düzenlediğini duyurdu. Açıklamada, "Büyük lider Şeyh Salih el-Aruri'ye suikast suçuna ilk tepki olarak İslami direniş (Hizbullah), 62 farklı türden füzeyle Meron hava kontrol üssünü hedef aldı" ifadelerine yer verildi.
'HİZBULLAH'IN KALESİ'NDE ARURİ SUİKASTI
Hamas'ın Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri ve beraberindeki 6 kişi, 2 Ocak'ta Beyrut'ta "Hizbullah'ın kalesi" kabul edilen Dahiye'de, İsrail'in insansız hava aracıyla düzenlediği saldırıda öldürülmüştü. İsrail ile 8 Ekim'den bu yana çatışma halinde olan Hizbullah Hareketi, İsrail'in Aruri'ye yönelik suikast saldırısının karşılıksız kalmayacağı tehdidinde bulunmuştu.