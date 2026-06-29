Hizbullah, İsrail ordusunun Lübnan'daki ateşkes ihlallerine karşı uyarıda bulundu

Hizbullah, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki ateşkes ihlallerini sürdürdüğünü belirterek, bu saldırılara karşı meşru müdafaa ve karşılık verme hakkını saklı tuttuğunu vurguladı.

Hizbullah tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun dün gerçekleştirdiği ihlaller kapsamında, Nebatiye kenti ile Meyfedun beldesinde sivil yerleşim yerlerinin savaş uçaklarıyla, Ferrun beldesindeki açık bir arazinin ise insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef alındığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, Et-Taybe ve Haddase beldelerinde evlerin, Mecdel Zun beldesinde ise bazı noktaların patlatıldığı, Burc Kalaviye ve Beraşit beldelerinde sivillerin yakınlarına ses bombaları atıldığı, Yukarı Nebatiye ile Kefr Tibnit beldelerine ise şüpheli cisimler bırakıldığı aktarıldı.

İsrail'in bu saldırılarının bugüne kadar bağlı kalınan ateşkes anlaşmasının "açık bir ihlali" olduğu kaydedilen açıklamada, söz konusu ihlallerin yakından takip edildiği belirtildi.

Açıklamada, Hizbullah'ın bu saldırılara karşı, Lübnan halkını meşru müdafaa ve karşılık verme hakkını saklı tuttuğu vurgulandı.

?İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve işgali

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti. Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması kararlaştırılmıştı.

Washington'da yürütülen doğrudan müzakerelerin 5. tur görüşmelerinin ardından ise 26 Haziran'da Lübnan ve İsrail arasında çerçeve anlaşması imzalanmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, İsrail'in 2 Mart 2026'dan bu yana düzenlediği saldırılarda 4 bin 246 kişi hayatını kaybetti, 12 bin 190 kişi yaralandı.