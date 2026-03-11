Haberler

Hizbullah'ın saldırıları sonucu 3 İsrail askerinin yaralandığı bildirildi

Güncelleme:
Hizbullah, Lübnan sınırındaki bir İsrail üssünü insansız hava aracı ile hedef aldı ve sonuçta 3 İsrail askeri hafif yaralandı. Bu olay, Hizbullah'ın İsrail'e yönelik düzenli saldırıları arasında yer alıyor.

TEL İsrail basını, Hizbullah'ın Lübnan sınırındaki bir üssü hedef alması sonucunda 3 İsrail askerinin hafif şekilde yaralandığını bildirdi.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, Hizbullah sınır bölgesinde İsrail üssünü insansız hava aracı (İHA) ile hedef aldı.

Hizbullah'ın Lübnan sınırındaki İsrail üssüne İHA ile düzenlediği saldırı sonucunda 3 İsrail askeri hafif şekilde yaralandı.

Öte yandan Hizbullah, İsrail'e yönelik sık sık roket ve İHA'larla saldırılar düzenliyor. İsrail'in kuzeyindeki Celile bölgesindeki yerleşimlerde bir İHA'nın sızması nedeniyle sirenler çalarken, Hizbullah 10 Mart akşam saatlerinde Metula bölgesine yönelik 10 roketle bir saldırı düzenledi.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar
