Hizbullah'ın İsrail'in kuzeyine düzenlediği İHA saldırısında 3 kişi yaralandı

Güncelleme:
Hizbullah, Lübnan'dan İsrail'in Roş Hanikra yerleşimine İHA ile saldırı düzenledi. Saldırıda 2'si ağır 3 kişi yaralanırken, İsrail ordusu da Lübnan'a yönelik hava saldırılarını sürdürüyor.

Hizbullah'ın Lübnan'dan İsrail'in kuzeyindeki Roş Hanikra yerleşimine insansız hava aracı (İHA) ile düzenlediği saldırıda 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

İsrail basınındaki haberlerde, Hizbullah'ın İsrail'in kuzeyinde Lübnan sınırına yakın Roş Hanikra'ya İHA saldırısı gerçekleştirdiği belirtildi.

Bölgedeki Galilee Tıp Merkezinden yapılan açıklamada, 2'si ağır 3 yaralının tedavisinin sürdüğü aktarıldı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise Hizbullah'ın bir otoparkı hedef aldığı İHA saldırısında çok sayıda kişinin yaralandığı ifade edildi.

İsrail ordusu, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, İsrail savaş uçakları, bu sabah güneydeki Sadikin, Tuffahta ve Kefre beldelerini hedef aldı.

İsrail ordusu sabah saatlerinde de Lübnan'ın güneyi ve doğusunda yer alan 8 belde için halkı göçe zorlayarak saldırı tehdidinde bulunmuştu.

ABD, 14 ve 23 Nisan'da Washington'da Lübnan ile İsrail arasında gerçekleştirilen görüşmelerin ardından, bugün de müzakerelerin 3. turuna ev sahipliği yapacak.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

Lübnan Sağlık Bakanlığının dünkü verilerine göre, 2 Mart'tan bu yana ateşkes ilanına rağmen devam eden İsrail saldırılarında 2 bin 880'den fazla kişi hayatını kaybetti.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.

Kaynak: AA / Muhammet Nazım Taşcı
