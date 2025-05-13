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Hizbullah'dan İsrail'e Ateşkes İhlali Tepkisi

Hizbullah'dan İsrail'e Ateşkes İhlali Tepkisi
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Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, 27 Kasım'da sağlanan ateşkes anlaşmasının İsrail tarafından 3 bin kez ihlal edildiğini belirterek, Lübnan hükümetinin daha etkin bir şekilde karşılık vermesi gerektiğini söyledi.

Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, İsrail'in 27 Kasım'da yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasını 3 bin kez ihlal ettiğini, Lübnan devletinin bu ihlallere karşı daha etkin harekete geçmesi gerektiğini söyledi.

Kasım, Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Mustafa Bedreddin'in Suriye'de öldürülmesinin yıl dönümü münasebetiyle televizyon konuşması yaptı.

İsrail'in Lübnan'a yönelik ihlal ve saldırılarına değinen Kasım, 27 Kasım'da Lübnan devleti ile İsrail arasında bir ateşkes anlaşmasının sağlandığı ancak İsrail'in söz konusu anlaşmanın yükümlülüklerini yerine getirmediğini söyledi.

İsrail'in bugüne kadar 3 binden fazla kez ateşkes anlaşmasını ihlal ettiğinin altını çizen Kasım, şunları söyledi:

"İsrail birkaç gün önce güneydeki Nebatiye vilayeti ve İklim Tuffah bölgesine büyük bir saldırı düzenledi. Bu, ateşle oynamaktır. İsrail bunlarla istediğini elde edemez, Lübnan devleti de bu ihlallere karşı daha etkin harekete geçmelidir."

Hizbullah'ın önceki yıllarda İsrail'in Lübnan'a yönelik planları için caydırıcı bir güç olduğunu iddia eden Kasım, Hizbullah'ın ayrıca Tel Aviv'in Lübnan'a aşağılayıcı anlaşmaları dayatmasına ve istediği planları hayata geçirmeye engel olduğunu öne sürdü.

Ayakları üstünde durmaya devam edeceklerini söyleyen Kasım, Lübnan'ın yeni yönetiminde Arap ülkelerinin Lübnan'a geri gelmelerini istediklerini belirtti.

Kasım, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarını da kınayarak Suriye'nin birliğinden yana olduklarını ifade etti.

Lübnan ile İsrail arasındaki ateşkes ve ihlaller

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor.

Lübnan ile İsrail arasındaki ateşkes anlaşması kapsamında oluşturulan Ateşkesi Denetleme Komitesinde Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL), Lübnan ve İsrail'in yanı sıra Fransa ile ABD yer alıyor.

Lübnan'a yönelik kara saldırıları sırasında sınır hattındaki beldelere giren İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasındaki geri çekilme maddesine rağmen 5 noktada varlığını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Mahmut Geldi - Güncel
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