Hizan Kaymakamı Bilgin'den veda ziyaretleri

Erzurum'un Aşkale ilçesine atanan Hizan Kaymakamı Sait Muhammed Bilgin, kamu kurumlarına veda ziyaretlerinde bulundu.

İlçede görev yaptığı kurum amirleri ve personelle vedalaşan Bilgin, Hizan'da görev yapmaktan büyük bir onur duyduğunu söyledi.

Görev süresi boyunca kamu kurumlarıyla koordinasyon içinde çalıştıklarını belirten Bilgin, şöyle konuştu:

"İlçeye en iyi hizmeti sunmak için gayret ettik. Hizan'ın misafirperver insanlarını ve burada kurduğumuz dostlukları her zaman güzel duygularla hatırlayacağım. Görev sürem boyunca desteklerini esirgemeyen tüm kurum amirlerine, çalışma arkadaşlarıma ve Hizanlı vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum."