Üye Girişi
Haberler

Hizan Kaymakamı askerlerle iftar yaptı

Güncelleme:

Hizan Kaymakamı Nurhalil Özçelik, İlçe Jandarma Komando Tabur Komutanlığında görev yapan askerlerle iftar yaptı. Özçelik, askerlerle aynı sofrada iftar yapmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Hizan Kaymakamı Nurhalil Özçelik, İlçe Jandarma Komando Tabur Komutanlığında görev yapan askerlerle iftar yaptı.

Taburda görev yapan güvenlik güçleriyle sohbet eden Özçelik, ramazanın bereketini askerlerle aynı sofrada paylaşmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Jandarma teşkilatının var olduğu günden bugüne zorlu koşullarda vatan ve bayrak için mücadelesini sürdürdüğünü ifade eden Özçelik, şöyle konuştu:

"Ordularıyla kıtalara hükmetmiş bir millettin mensupları olarak bizim toplumumuzda asker ocağının ve askerlerimizin yeri de bir başkadır. Vatan için görev yapmak, hangi kademede olursa olsun kutsaldır, anlamlıdır ve kıymetlidir. Vatandaşlarımızın huzur içerisinde yaşamaları için buradaki kardeşlerimiz vazifelerini en iyi şekilde yerine getiriyorlar. Sizlerle gurur duyuyoruz. Allah sizi korusun, ayağınıza taş değmesin."

İftar programına, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Burhan Çolak, İlçe Jandarma Komando Tabur Komutanı Binbaşı Ömür Tekeli, İlçe Emniyet Müdürü İlker Çınar ve askerler katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Jandarma Komando İftar Hizan Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Salih Karagöz kimdir? 2024 İYİ Parti Kayseri Yeşilhisar Belediye Başkan adayı Salih Karagöz kimdir? Mustafa Balcı kimdir? 2024 İYİ Parti Kayseri Yahyalı Belediye Başkan adayı Mustafa Balcı kimdir? Osman Koç kimdir? 2024 İYİ Parti Kayseri Tomarza Belediye Başkan adayı Osman Koç kimdir? Metin Kılıçaslan kimdir? 2024 İYİ Parti Kayseri Pınarbaşı Belediye Başkan adayı Metin Kılıçaslan kimdir? Halil İbrahim Çağrı kimdir? 2024 İYİ Parti Kayseri Özvatan Belediye Başkan adayı Halil İbrahim Çağrı kimdir? Ali Dinçer Kuzugüden kimdir? 2024 İYİ Parti Kayseri Felahiye Belediye Başkan adayı Ali Dinçer Kuzugüden kimdir? Songül Özdemir kimdir? 2024 İYİ Parti Kayseri Develi Belediye Başkan adayı Songül Özdemir kimdir? Erhan Özhan kimdir? 2024 İYİ Parti Kayseri Bünyan Belediye Başkan adayı Erhan Özhan kimdir? Osman Türk kimdir? 2024 İYİ Parti Kayseri Akkışla Belediye Başkan adayı Osman Türk kimdir? Recep Güngör kimdir? 2024 İYİ Parti Kayseri İncesu Belediye Başkan adayı Recep Güngör kimdir? Alper Ceyhan kimdir? 2024 İYİ Parti Kayseri Hacılar Belediye Başkan adayı Alper Ceyhan kimdir? Göker Gözütok kimdir? 2024 İYİ Parti Kayseri Talas Belediye Başkan adayı Göker Gözütok kimdir? Sedat Kılınç kimdir? 2024 İYİ Parti Kayseri Melikgazi Belediye Başkan adayı Sedat Kılınç kimdir? Yurder Şahin kimdir? 2024 İYİ Parti Kayseri Kocasinan Belediye Başkan adayı Yurder Şahin kimdir? Mehmet Yunus Seven kimdir? 2024 İYİ Parti Mersin Tarsus Belediye Başkan adayı Mehmet Yunus Seven kimdir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title