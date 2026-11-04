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Hizan Devlet Hastanesinde organ bağışı farkındalık programı düzenlendi

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Bitlis'in Hizan ilçesinde 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası dolayısıyla Hizan Devlet Hastanesinde farkındalık programı düzenlendi. Programda organ bağışının hayat kurtarmadaki önemi anlatıldı ve vatandaşların daha duyarlı olması gerektiği vurgulandı.

Bitlis'in Hizan ilçesinde 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası dolayısıyla farkındalık programı düzenlendi.

Hizan Devlet Hastanesinde gerçekleştirilen programa, Kaymakam Mete Öztürk, Belediye Başkanı Yahya Şam, hastane yöneticileri, sağlık çalışanları ve vatandaşlar katıldı.

Programda organ bağışının önemi, organ naklinin hayat kurtarmadaki rolü ve organ bağışı konusunda toplumsal farkındalığın artırılmasına yönelik bilgilendirme yapıldı.

Organ bağışının hayat kurtarmadaki önemine dikkat çekilen programda vatandaşların bu konuda daha duyarlı olması gerektiği vurgulandı.

Kaynak: AA
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