Bitlis'te yüksek gerilim hattında zorlu kış mesaisi

BİTLİS'in Hizan ilçesinde elektrik arıza ekipleri, zorlu kış şartlarına rağmen yüksek gerilim hatlarında yaşanan arızaları gidermek için yoğun çalışma yapıyor.

Bitlis'te enerji hizmeti veren Van Gölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) İl Müdürlüğü ekipleri, Hizan ilçesinde yüksek gerilim hatlarında meydana gelen arızaları gidermek için bölgeye gitti. Yoğun kar yağışı ve dondurucu soğuğa rağmen ekipler, metrelerce yükseklikte çalışma yaptı. Bu anlar, dron ile görüntülendi. VEDAŞ Bitlis İl Müdürü Suat Coşar, "Bölgemizde etkili olan ağır kış şartlarına rağmen ekiplerimiz, Hizan 3/0 hattında meydana gelen arızaları gidermek için gece gündüz demeden sahada görev yapmaktadır. Amacımız, vatandaşlarımıza kesintisiz ve güvenli enerji sağlamak. Zorlu hava koşulları çalışmalarımızı zorlaştırsa da ekiplerimizin fedakarlığı sayesinde enerji arzını sürdürüyoruz" dedi.