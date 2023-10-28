Hizan'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi
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Bitlis'in Hizan ilçesinde Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
Bitlis'in Hizan ilçesinde Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
Gayda Şehitliği'nde şehitler için dua edilmesiyle başlayan tören, Hükümet Konağı bahçesinde çelenk sunma programıyla devam etti.
Hizan Kaymakamı Nurhalil Özçelik'in Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Programa Hizan Belediye Başkanı Cezail Aktaş, İlçe Jandarma Komando Tabur Komutanı Binbaşı Ömür Tekeli, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Burhan Çolak, İlçe Emniyet Müdürü İlker Çınar, kurum amirleri ve siyasi parti temsilcileri katıldı.
Kaynak: AA / Güncel