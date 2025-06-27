Hitit Üniversitesinde Mezuniyet Töreni Coşkusu

Hitit Üniversitesinde Mezuniyet Töreni Coşkusu
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Hitit Üniversitesi'nde mezuniyet töreni düzenlendi. Törende, Çorum Valisi Ali Çalgan ve Rektör Prof. Dr. Ali Osman Öztürk önemli mesajlar vererek mezun öğrencileri kutladı. Öğrenciler diplomalarını aldıktan sonra keplerini havaya fırlatarak mutluluklarını paylaştı.

Hitit Üniversitesinde mezuniyet heyecanı yaşandı.

Çorum Valisi Ali Çalgan, Çorum Spor Salonu'nda düzenlenen törende, mezun öğrencilerin heyecanı, sevinci ve gururuna ortak olduklarını söyledi.

Eğitimin beşikten mezara kadar devam ettiğini belirten Çalgan, "Örgün eğitimin bir ömrü var. Anaokulundan, ilköğretimden başlayıp bir dünya sınavdan geçtiniz. Önce LGS vardı, arkasından YKS, şimdi mezun oldunuz. Üniversite, sadece mesleki bilgilerden ibaret değildir. Dolayısıyla burada kıymetli akademisyenlerimiz tarafından sadece bir mesleğe hazırlanmadınız, sizi hayata da hazırladılar. Ümit ediyorum hayalini kurduğunuz mesleği büyük başarıyla yerine getireceksiniz." dedi.

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk de konuşmasına, İsrail'in saldırısı altında bulunan Gazze'de öldürülenleri anarak başladı.

Gazze'de dünyanın gözü önünde tarihte asla silinmeyecek bir insanlık suçu yaşandığını vurgulayan Öztürk, "Bölgede barış, istikrar ve huzurun yeniden temin edilebilmesi için her platformda Filistinli din kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Hitit Üniversitesinin her alanda öğrencileri ve akademisyenleriyle nice başarılara adım attığını dile getiren Öztürk, şunları söyledi:

"Toplam kapalı alanımız 2019 yılında 127 bin metrekare iken bugün 162 bin 640 metrekareye, bisiklet yolumuzu 2 binden 8 bin 700 metreye, spor alanlarımızı 18 binden 24 bin metrekareye çıkardık. En önemlisi, eğitim alanlarımızı 18 binden 23 bin 400 metrekareye yükselttik. Kuzey kampüsümüzün arkadaşlarımız üniversiteye adım attığında fiziki gerçekleşmesi yüzde 30 iken yüzde 100'e tamamladık. İlahiyat fakültesini yeni binasına kavuşturduk. Morfoloji binasının 2026 yılında temelini atacağız."

Konuşmaların ardından dereceye gire öğrencilere diplomaları protokol üyeleri tarafından verildi.

Tören sonunda keplerini havaya fırlatarak mezuniyetin coşkusunu yaşayan öğrenciler, ailelerine sarılarak mutluluklarını paylaştı.

Törene, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, İl Jandarma Komutanı Albay Naim Çetinkaya ile akademisyenler ve öğrencilerin aileleri katıldı.

Kaynak: AA / Tugay Göktürk - Güncel
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