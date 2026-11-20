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Çorum'da 5. Uluslararası Hitit Güvenlik Çalışmaları Kongresi başladı.

Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Eşref Savaş Başçı, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Ethem Erkoç Konferans Salonundaki kongrenin açılış töreninde yaptığı konuşmada, kongrenin bir gelenek haline geldiğini söyledi.

Başçı, şimdiye dek düzenlenen kongrelere 500'den fazla bilimsel katkı sunan akademisyenlere teşekkür ederek, kongrenin devam etmesini temenni etti.

Hitit Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Doç. Dr. Mustafa Onur Tetik de, bu yıl kongrenin temasını "Kurala dayalı düzene meydan okumalar: uluslararası sistemde güvenliğin geleceğini tartışmak" olarak belirlediklerini bildirdi.

Güvenlik meselelerinin bilimsel bir zeminde, farklı disiplinlerin ve yaklaşımların katkısıyla tartışılmasının kıymetli olduğunu dile getiren Tetik,

"5. yılına ulaşan kongremiz artık belirli bir akademik birikime ve kurumsal geleneğe sahip, alanında Türkiye'de bilimsel bir buluşma haline gelmiştir. Geride bıraktığımız 4 kongrede 500'ün üzerinde bildiri sunulmuş, Türkiye'den ve dünyanın farklı ülkelerinden çok sayıda akademisyen ve araştırmacı bir araya gelmiştir. Bu yıl da farklı üniversitelerden, araştırma merkezlerinden, sivil toplum kuruluşlarından katılımcılarımızın katkılarıyla güvenlik çalışmalarının çeşitli boyutlarını ele alacağız." ifadlerini kullandı.

20-22 Kasım'da yapılacak kongrenin ilk günkü oturumlarının yüz yüze, 2'nci ve 3'üncü günkü oturumların ise çevrimiçi yapılacağını aktaran Tetik,

"Hitit Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü olarak hedefimiz Türk savunma sanayinin de önemli merkezlerinden biri olan Çorum'un güvenlik çalışmaları alanında akademik tartışmaların ve bilimsel işbirliklerinin önemli buluşma noktalarından birisi haline getirmektir. 5 yıldır sürdürdüğümüz bu kongre geleneğini de bu hedef doğrultusunda önemli bir kazanım olarak görüyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından kongre, Hitit Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Sami Kiraz'ın moderatörlüğündeki açılış oturumuyla devam etti.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) öğretim üyesi Profesör Doktor Umut Uzer, oturumda yaptığı konuşmada, dünyadaki gelişmelerin insanların hayatını ekonomik ve güvenlik anlamında etkilediğini söyledi.

"Coğrafi konumu nedeniyle Türkiye'nin stratejik olarak önemli bir ülke" olduğunun boş bir laf olmadığını belirten Uzer, Kafkasya, Ortadoğu ve Balkanlar üçgeninin merkezinde yer almasından ötürü Türkiye'nin birçok güvenlik meselesinin merkezinde yer aldığını kaydetti.

Türkiye'nin son yıllarda demokrasi vurgusunun arttığına işaret eden Uzer, "Geçmişte daha fazla taraf olma eğilimi güçlüyken, mesela 2010'larda Ortadoğu'da vesaire, bu devam ediyor tabii ama daha diplomasi vurgusu yapılarak devam etmesini ben pozitif buluyorum." şeklinde konuştu.

Dünyada 1945 sonrası iki kutuplu dünya düzeni kurulduğunu, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin dağılmasıyla 1991'den sonra tek kutuplu düzene geçildiğini anlatan Uzer, Rusya'nın 2014'te Kırım'ı ilhak etmesinin ardından ABD, Rusya ve Çin'den oluşan 3 kutuplu düzenin başladığını düşündüğünü kaydetti.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal ettiğini, ABD'nin devletlerin toprak bütünlüğüne özen göstermediğini ifade eden Uzer, Çin'in ise daha sessiz ve derin bir siyaset izlediğini anlattı.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) öğretim üyesi Prof. Dr. Meliha Altunışık ise dünya düzeninin değişmesiyle güçlü ülkelerin "ben yaptım oldu" mantığıyla yaptıklarını artık meşrulaştırmaya çabalamadığını, eski düzende serbestleşen ticaretin yeni düzende engellemelerin, kısıtlamaların yaşandığını vurguladı.

ABD, Rusya ve Çin'in liderlerinin Çin'de bir araya geldiğini hatırlatan Altunışık, "Putin'in oraya katılması zaten başlı başına çok önemli bir mesele iken Trump bugün 'gayet güzel geçti. Bu tüm dünya için önemli.' demiş. Bu bölge ve bölgesel güçler için ne demek? Bir taraftan küresel rekabetin bölgelere etkisini görüyoruz. Ukrayna savaşı, Ortadoğu'da İran saldırısı, İsrail'in yayılmacı politikaları, saldırıları. yani Ortadoğu tamamen hani istikrarsızlaşmış durumda. Asya ülkeleri iki büyük güç arasında sıkışmış durumdalar. Yıllarca sürdürdükleri ekonomide Çin'e bağımlılık, güvenlikte Amerika'ya bağımlılık, ikili pozisyonu sürdürülemez hale gelebiliyor."

Altunışık, dünya düzeninin değiştiği dönemlerde bölgesel güçlerin, büyük güçlerin politikalarını değiştirebilme, kendi otonomilerini güçlendirme fırsatı bulabildiğini kaydetti.

Kongre, ilk gün yüz yüze yapılacak oturumların ardından 2 gün çevrimiçi olarak devam edecek.

Kaynak: AA