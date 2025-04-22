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Hisarcıklıoğlu'ndan 23 Nisan Mesajı: Geleceğimiz Çocuklarımız

Hisarcıklıoğlu'ndan 23 Nisan Mesajı: Geleceğimiz Çocuklarımız
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TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yaptığı açıklamada, milli egemenliğin önemine vurgu yaparak, bilgiyle donanmış çocukların Türkiye'nin geleceği için en büyük güvence olduğunu belirtti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, milli egemenliğin Türkiye için vazgeçilmez bir yönetim biçimi olduğunu belirterek, "Bu gerçekle büyüyen, bilgiyle donanmış çocuklarımız geleceğimiz için en büyük güvencemizdir." ifadesini kullandı.

Hisarcıklıoğlu, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mesajında, milli egemenliğin Türkiye için vazgeçilmez bir yönetim biçimi olduğunu ifade eden Hisarcıklıoğlu, "Bu gerçekle büyüyen, bilgiyle donanmış çocuklarımız geleceğimiz için en büyük güvencemizdir." değerlendirmesinde bulundu.

Hisarcıklıoğlu, TBMM'nin açılışının ve milli egemenliğin kabulünün yıl dönümünün bir kez daha coşku ve sevinçle kutlandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Dünyada çocuklarına bayram hediye eden ve bu bayramı bütün dünya ile paylaşan ilk ve tek ülke olmanın da gururunu yaşıyoruz. Bu gurur gününü bizlere yaşatan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve bütün silah arkadaşlarına şükran ve minnet duyuyoruz. Bağımsızlık uğruna, milli egemenlik adına canlarını ortaya koyan atalarımıza ve şanlı tarihimize layık olmak zorundayız. Atatürk'ün de söylediği gibi özgürlüğün de eşitliğin de adaletin de dayanağı ulusal egemenliktir. Bağımsızlık mücadelemizin hemen ardından aslında bizim ebediyete kadar sürecek medeniyet yarışımız başlamış ve çocuklarımızın önüne en büyük hedef olarak konulmuştur. Bu duygu ve düşüncelerle Türk iş dünyası adına milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum."

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Kaynak: AA / Mertkan Oruç - Güncel
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