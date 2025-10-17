Haberler

Hisarcık'ta Düzenlenen Kermesten Elde Edilen Gelir Gazze'ye Ulaştı

Kütahya'nın Hisarcık ilçesindeki kermesten elde edilen 835 bin lira, Gazze'ye ulaştırılmak üzere İHH Kütahya İnsani Yardım Derneği'ne teslim edildi. Kermes düzenleme kararı, Gazze'deki olaylara duyarlılık olarak hayata geçirildi.

Kermesi düzenleyen platformun başkanı Sebiha Kaya, İHH Kütahya İnsani Yardım Derneği'ni ziyaret ederek kermesten elde edilen 835 bin lirayı, Dernek Başkanı Mustafa Yenipazar'a teslim etti.

Yardımı teslim alan Yenipazar, Kaya'ya plaket verdi.

Kaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, Gazze için bir çalışma yapmak için harekete geçtiklerini ve bir kermes düzenleme kararı aldıklarını belirtti.

Kermes için tüm kamu ile özel kurum ve kuruluşlarına destek ziyaretlerinde bulunduklarını dile getiren Kaya, şunları söyledi:

"Filistin'de, Gazze'de yaşananlara karşı Hisarcık halkı olarak ses çıkarmak, oradaki kardeşlerimize destek olmak adına kermes düzenledik. Kermesimize kamu ve özel kurum ve kuruluşlardan herkes destek oldu. Köylerimizde, mahallelerimizde kadınlarımız ekmek ve gözleme yaptı, okullarda velilerimiz birçok ürün hazırlayarak satışa sundu. Kermesimize Hisarcık ve Emet bölgesinden hemen herkesin katkısı oldu. Bizim tek temennimiz bu elde edilen desteğin Gazze'deki kardeşlerimize bir an önce ulaştırılması."

Yenipazar da yardımların en kısa sürede Gazze'ye ulaştırılacağını vurguladı.

Kermesin örnek teşkil etmesi açısında değerli olduğunu anlatan İHH Hisarcık İlçe Temsilcisi Ali Var da destek veren herkese teşekkür etti.

