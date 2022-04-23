Hisarcık'ta 3 bin kişiye iftar verildi - Haberler

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Hisarcık'ta 3 bin kişiye iftar verildi

AA - Ali Eroğlu - Güncel
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Hisarcık'ta 3 bin kişiye iftar verildi

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde, 3 bin kişi belediyenin düzenlediği iftar sofrasında buluştu.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde, 3 bin kişi belediyenin düzenlediği iftar sofrasında buluştu.

Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, iftar programında yaptığı konuşmada, Kovid-19 salgını nedeniyle iki yıldır kalabalık iftar sofralarının kurulamadığını hatırlattı.

Çalışkan, "İçinde bulunduğumuz ramazan ayı ve bu iftar sofraları bizlerin bir araya gelmesine, kaynaşmasına, konuşmasına vesile oluyor ve dostluklarımızı pekiştiriyor. Hisarcık Belediyesi olarak da buna öncülük etmekten mutlu oluyoruz." dedi.

İftarın ardından pamuk şeker ve mısır ikram edilen programda çocuklar, kurulan oyun parkurlarında eğlendi.

AA / Ali Eroğlu - Güncel

Fatih Çalışkan, Hisarcık, Kütahya, İftar, Güncel, Haberler

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