Hırvatistan: Ortadoğu'dan 971 Kişi Tahliye Ettik

ZAGREB, 10 Mart (Xinhua) -- Hırvatistan, Ortadoğu'dan 870 vatandaşını ve 101 yabancı uyrukluyu tahliye ettiğini açıkladı.

Hırvatistan Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanlığı pazartesi günü yaptığı açıklamada, tahliye operasyonlarının krizden etkilenen bölgelerden ayrılmak isteyen Hırvat vatandaşlarının ülkeye dönüşünü sağladığını belirtti.

Tahliye edilenler arasında Almanya, Sırbistan, Fransa ve Slovenya dahil olmak üzere çeşitli ülkelerden yabancı vatandaşların da bulunduğu kaydedildi.

Bakanlık, yeni bir duyuruya kadar Ortadoğu'ya yapılacak tüm seyahatlerden kaçınılması yönünde uyarıda bulundu.

Kaynak: Xinhua