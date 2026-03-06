Hırvatistan, Irak ve Lübnan'daki askerlerini geri çekecek

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic, Orta Doğu'daki kriz nedeniyle Irak ve Lübnan'daki misyonlarda görevli askerlerini geri çekme kararı aldığını bildirdi.

Milanovic, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, uluslararası hukuku ve düzeni ihlal eden tek taraflı askeri güç kullanımının tehlikeli olduğunu belirterek, bunun bugün için değil gelecekte de barış ve güvenliği tehdit ettiğini vurguladı.

Birleşmiş Milletler'in (BM) yetkisi olmadan İran'a yönelik askeri bir müdahalenin krizi çözmeyeceğine işaret eden Milanovic, sivillere yönelik yapılan her saldırıyı kınadığının altını çizdi.

Milanovic, Orta Doğu'da daha önce de yapılan benzer müdahalelerin sonuçlarını Avrupa'nın çektiğine dikkati çekerek, ülkesinin kendi çıkarlarını düşünmesi gerektiğini kaydetti.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla Orta Doğu'da yaşanan krizle ilgili bazı kararlar aldığını belirten Milanovic, "Orta Doğu'daki misyonlarda görev alan Hırvat askerlerinin güvenliğini düşünerek Irak'ta görev yapan 7, Lübnan'da görev yapan 1 Hırvat askerini geri çekme kararı aldım. Hırvatistan Silahlı Kuvvetleri (OSRH) Genelkurmay Başkanı'nı süreç için görevlendirdim." ifadelerini kullandı.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.