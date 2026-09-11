Hırvatistan, Mladic'e cenaze töreni düzenleyen Sırbistan'a AB üyeliği için verdiği desteği çekebilir

Hırvatistan Meclis Başkanı Gordan Jandrokovic, Srebrenitsa Soykırımı'nın baş sorumlularından Ratko Mladic için resmi cenaze töreni düzenleyen Sırbistan'a Avrupa Birliği (AB) üyelik sürecinde verdikleri desteği geri çekebileceklerini söyledi.

Hırvatistan Meclisinden yapılan yazılı açıklamada, Jandrokovic'in başkent Zagreb'de AB Komisyonu Adil ve Rekabetçi Geçişten Sorumlu Başkan Yardımcısı Teresa Ribera ile bir araya geldiği ifade edildi.

Jandrokovic, Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da Temmuz 1995'te Boşnaklara karşı işlenen soykırımdan hüküm giyen savaş suçlusu Mladic'in cesedinin Sırbistan'da resmi törenle gömülmesinin kabul edilebilir olmadığını ve AB değerleriyle örtüşmediğini belirtti.

Sırbistan'ın tutumunu devam ettirmesi halinde ülkesinin atacağı adımlara ilişkin Jandrokovic, "Sırbistan'a AB üyelik sürecine verdiğimiz desteği geri çekebiliriz. Buna meclisteki birçok partiden destek gelecektir." ifadesini kullandı.

16 yıl saklanan savaş suçlusu Mladic kimdir?

Ratko Mladic, 1942 yılında Bosna Hersek'in doğusundaki Kalinovik yakınlarındaki Bozanovici köyünde doğdu. Askeri eğitimini Belgrad'da aldı ve Yugoslav Halk Ordusunda (JNA) aktif görev yaptı.

Mayıs 1992'de Bosna Hersek'te yeni kurulan Sırp Cumhuriyeti Ordusu Genelkurmay Başkanlığına getirildi ve 1996'ya kadar bu görevde kaldı.

Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICTY) tarafından ilk kez 24 Temmuz 1995'te hakkında iddianame hazırlanan Mladic, Bosna Hersek'teki savaşın ardından Sırbistan'a kaçarak yaklaşık 16 yıl saklandı.

Sırbistan makamlarının Mladic'i bulamadıkları yönündeki açıklamalarına karşın, onun yıllarca devlet kurumlarındaki bazı kişiler tarafından korunduğu iddiaları gündeme geldi.

Yerel bir televizyon programındaki görüntülerde, Mladic'in arandığı dönemde kalabalık ortamlarda insanlarla görüştüğü, eğlendiği ve fotoğraf çektirdiği görüldü.

Mladic, 26 Mayıs 2011'de Sırbistan'ın Zrenjanin kenti yakınlarındaki Lazarevo köyünde yakalandı ve 31 Mayıs 2011'de Lahey'e gönderildi.

Yargılanması 16 Mayıs 2012'de başlayan Mladic, hakkındaki suçlamaları reddetti.

Mladic, özellikle Temmuz 1995'te 8 bin 372 Boşnak sivilin katledildiği Srebrenitsa Soykırımı'nın baş sorumlusu ve azmettiricisi olarak kabul ediliyordu.

Hollanda'nın Lahey kentinde tutulduğu hapishanede son zamanlarda ciddi sağlık sorunları yaşayan Mladic, 27 Ağustos'ta öldü.

Mladic'in cesedi 7 Eylül'de Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da çok sayıda Sırp yetkilinin katılımıyla resmi törenle gömülmüştü. Sırbistan'ın bir savaş suçlusu için resmi cenaze töreni düzenlemesi tepki çekmişti.

Kaynak: AA