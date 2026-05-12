Hırvatistan Milli Günü Ankara'da kutlandı

Hırvatistan'ın Milli Günü ve Silahlı Kuvvetler Günü, Ankara'daki bir resepsiyonla coşkuyla kutlandı. Dışişleri Bakan Yardımcısı Kulaklıkaya, iki ülke arasındaki dost ilişkileri vurguladı.

Hırvatistan'ın Ankara Büyükelçisi Hrvoje Cvitanovic'in ev sahipliğinde Ankara'daki bir otelde düzenlenen etkinliğe, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Musa Kulaklıkaya, diplomatik misyon temsilcileri, askeri yetkililer ve davetliler katıldı.

Resepsiyon Hırvatistan müziğinden performanslar ve iki ülke milli marşlarının okunmasıyla başladı.

Kulaklıkaya, Hırvatistan Milli Günü'nü kutlayarak iki ülke arasındaki iyi ilişkilere dikkati çekti.

İki ülke ilişkilerinin dostluk bağlamında geliştiğini söyleyen Kulaklıkaya, iki ülke arasındaki üst düzey ziyaretlere değindi.

Büyükelçi Cvitanovic de iki ülke arasındaki benzerliklere atıfta bulunarak günün anlam ve önemine ilişkin bilgi verdi.

Türkiye'nin, ülkesinin bağımsızlığını ilk tanıyan ülkelerden biri olduğunu anımsatan Cvitanovic, iki ülkenin dost ve müttefik olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Gökhan Çeliker
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıTuğba Kurt:

Harika harika, uluslararası ilişkiler kuruyoruz ama ülkede kadınların güvenligi belli mi sormuş? Resepsiyonlara harcanan parayla kaç kadın sığınağı açılabilir düşün bir de.

Haber YorumlarıErhan Aydın:

Hırvatistan ile ilişkiler güzel tabii de bak Avrupa'daki diğer ülkeler kendi çıkarlarını koruyup da biz niye her zaman bir adım geride kalıyoruz anlamıyorum. Diplomasi önemli ama kendi değerlerimizi de savunmamız lazım. Avrupalılar bunu çok iyi biliyor, biz niye hep yumuşak davranıyoruz. İyi ilişkiler ama biraz daha kararlı olsak daha iyi olmaz mı.

Haber YorumlarıYiğit Can Işık:

Bu tür terörist destekçi ülkelerle böyle dostluk gösterişleri yapılmasın, sert tedbirler alınmalıdır.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

