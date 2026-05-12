Hırvatistan Milli Günü Ankara'da kutlandı

Hırvatistan'ın Milli Günü ve Silahlı Kuvvetler Günü, Ankara'da düzenlenen resepsiyonla kutlandı.

Hırvatistan'ın Ankara Büyükelçisi Hrvoje Cvitanovic'in ev sahipliğinde Ankara'daki bir otelde düzenlenen etkinliğe, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Musa Kulaklıkaya, diplomatik misyon temsilcileri, askeri yetkililer ve davetliler katıldı.

Resepsiyon Hırvatistan müziğinden performanslar ve iki ülke milli marşlarının okunmasıyla başladı.

Kulaklıkaya, Hırvatistan Milli Günü'nü kutlayarak iki ülke arasındaki iyi ilişkilere dikkati çekti.

İki ülke ilişkilerinin dostluk bağlamında geliştiğini söyleyen Kulaklıkaya, iki ülke arasındaki üst düzey ziyaretlere değindi.

Büyükelçi Cvitanovic de iki ülke arasındaki benzerliklere atıfta bulunarak günün anlam ve önemine ilişkin bilgi verdi.

Türkiye'nin, ülkesinin bağımsızlığını ilk tanıyan ülkelerden biri olduğunu anımsatan Cvitanovic, iki ülkenin dost ve müttefik olduğunu kaydetti.