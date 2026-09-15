Haberler

Hırvatistan'ın AB üyelik sürecinde sona yaklaşan Karadağ'a engel olabileceği iddiası

Güncelleme:
+5 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Brüksel merkezli Euractiv internet sitesi, Hırvatistan yönetiminin Avrupa Birliği (AB) üyelik müzakerelerinde sona yaklaşan Karadağ'ın AB üyeliğini engelleyebileceğini öne sürdü.

Brüksel merkezli Euractiv internet sitesi, Hırvatistan yönetiminin Avrupa Birliği (AB) üyelik müzakerelerinde sona yaklaşan Karadağ'ın AB üyeliğini engelleyebileceğini öne sürdü.

Euractiv internet sitesi, AB üyelik sürecinde önemli ilerleme kaydeden Karadağ'ın, bu yıl sonuna kadar üyelik müzakere fasıllarını kapatmayı ve 2028'de AB üyesi olmayı hedeflediğini belirtti.

Hırvatistan'ın ise ulaştırma sektörü başlıklı faslın kapatılmasına itirazlarını temmuzdan bu yana sürdürdüğü ifade edilirken, Zagreb yönetiminin 1990'lı yıllarda bölgede yaşanan savaş sonrası bazı ikili sorunların çözülmesi noktasında baskı uyguladığı aktarıldı.

Karadağ Avrupa İşleri Bakanı Maida Gorcevic, Euractiv'e yaptığı açıklamada, Hırvatistan'dan AB üyelik sürecine ilişkin bir engelleme gelebileceğine inanmadıklarını söyledi.

Hırvatistan yönetimi Srebrenitsa Soykırımı'nın baş sorumlularından Ratko Mladic için başsağlığı mesajı yayımlayan Karadağ Meclis Başkanı Andrija Mandic'e de tepki gösterdi.

Avrupa Parlamentosu üyesi Hırvat milletvekili Suncana Glavak, Brüksel'de yaptığı açıklamada, Karadağ'a işaret ederek, AB genişlemesinin sadece fasıl kapatma anlamına gelmediğini, demokratik değerlere bağlılığın da önemli olduğunu söyledi.

Gorcevic ise Srebrenitsa Soykırımı, insanlığa karşı suçlar ve savaş suçlarından müebbet hapis cezasına çarptırılan Mladic için başsağlığı mesajı yayımlayan Mandic'in tutumunu eleştirerek, bunun Karadağ'ın tutumunu kesinlikle yansıtmadığını belirtti.

Kaynak: AA
Suudi Arabistan'da Mekke dahil çok sayıda bölge için saldırı alarmı: Güvenli bölgelere gidin

Arabistan'da neler oluyor? "Halka güvenli yerlere gidin" çağrısı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tümer Metin Fenerbahçeli yıldızı yerden yere vurdu: Milli takımı talan etti

Fenerbahçeli yıldızı yerden yere vurdu: Milli takımı talan etti
Faruk Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rize'de görüştü

Faruk Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rize'de görüştü
Gülistan Doku soruşturmasında 4 tutuklama daha

Gülistan Doku soruşturmasında yeni tutuklamalar! Sayı artıyor
Trabzonspor teknik direktör bombasını patlattı! Türkiye'den ayrılalı daha 7 ay olmuştu

Ve bomba patladı! Türkiye'den yeni ayrılan hocayı alıyorlar
İsrail'den Türkiye'ye küstah Suriye teklifi! Ankara hiç düşünmeden reddetti

İsrail'den Türkiye'ye küstah Suriye teklifi! Hemen reddedildi
Japonya'da 100 yaş üstü nüfus, ilk kez 100 binin üzerine çıktı

İnsanlar bu ülkede ölmeyi unutuyor
Bu şike değil de ne? Savunmacı izledi, kaleci şuta bile uçmadı

Bu şike değil de ne? Savunmacı izledi, kaleci şuta bile uçmadı