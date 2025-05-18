Hırvatistan'da Yerel Seçimler Başladı

Hırvatistan'da Yerel Seçimler Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hırvatistan'da belediye başkanları ve meclis üyelerinin belirleneceği yerel seçimlerde oy kullanma işlemi devam ediyor. 3.5 milyon kayıtlı seçmen ile 31 binden fazla aday yarışacak.

Hırvatistan'da, belediye başkanları ve belediye meclis üyelerinin belirleneceği yerel seçimler düzenleniyor.

Avrupa Birliği (AB) üyesi Hırvatistan'daki yerel seçimler için oy kullanma işlemi yerel saat 19.00'a kadar devam edecek.

Yaklaşık 3,5 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu Hırvatistan'daki seçimlerde 31 binden fazla aday yarışacak, 428 belediye, 127 büyükşehir belediyesi ve 21 kantonun yeni yöneticileri belirlenecek.

Hırvatistan Merkez Seçim Kurulunun (DIP), resmi olmayan ilk sonuçları gece yarısından önce açıklaması bekleniyor.

AB üyesi Hırvatistan'da son yerel seçim 2021'de yapılmıştı.

Kaynak: AA / Lejla Biogradlija - Güncel
Bass sesini deprem sanan vatandaşlar sokağa döküldü

Deprem sanıp sokağa döküldüler, gerçeği öğrenince kahkahaya boğuldular
İtalyanlar Osimhen'in yeni adresini duyurdu

Anlaşma tamam gibi! Osimhen'in yeni adresini duyurdular
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pilot tuvalete gitti, yardımcısı kokpitte bayıldı! 200 yolcu pilotsuz kaldı

Kaptan tuvaletteyken yardımcısı bayıldı! 200 yolcu pilotsuz uçtu
Komşularıyla yemekte buluşan Emel Sayın'dan unutulmaz bir akşam

Komşularıyla yemekte buluştu, unutulmaz bir akşam yaşattı
Tarihte ilk! 3. Lig ekibi bir maçını kazanırsa UEFA Avrupa Ligi'ne katılacak

3. Lig ekibi bir maçı daha kazanırsa UEFA Avrupa Ligi'ne katılacak
Fenerbahçe'nin kiralık yolladığı futbolcu gittiği takımda kral oldu

Kiralık yolladıkları futbolcu gittiği takımda kral oldu
Böyle bir şey mümkün mü? Sosyal medya kullanıcılarını ikiye bölen fotoğraf

Sosyal medya kullanıcılarını ikiye bölen fotoğraf karesi
Demet Akalın tepki gösterdi: Uygulamaya son verin

Demet Akalın görüntülere tepki gösterdi: Gerçekten onur kırıcı
İstanbul Havalimanı'nda 3 kadının cinsel organlarından kilolarca altın çıktı

Kadınların cinsel organlarından çıkanlar şaşkına çevirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.