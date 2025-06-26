Hırvatistan'da Halk Aşırı Sıcaklar Nedeniyle Plajlara Akın Etti
DUBROVNİK, 26 Haziran (Xinhua) -- Hırvatistan'ın Dubrovnik kentinde sıcak hava dalgası nedeniyle plajlarda serinlemeye çalışan insanlar, 25 Haziran 2025. (Fotoğraf: Grgo Jelavic/PIXSELL/Xinhua aracılığıyla)
DUBROVNİK, 26 Haziran (Xinhua) -- Hırvatistan'ın Dubrovnik kentinde sıcak hava dalgası nedeniyle plajlarda serinlemeye çalışan insanlar, 25 Haziran 2025. (Fotoğraf: Grgo Jelavic/PIXSELL/Xinhua aracılığıyla)
Kaynak: Xinhua / Güncel