Hırvatistan'da Halk Aşırı Sıcaklar Nedeniyle Plajlara Akın Etti

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DUBROVNİK, 26 Haziran (Xinhua) -- Hırvatistan'ın Dubrovnik kentinde sıcak hava dalgası nedeniyle plajlarda serinlemeye çalışan insanlar, 25 Haziran 2025. (Fotoğraf: Grgo Jelavic/PIXSELL/Xinhua aracılığıyla)

DUBROVNİK, 26 Haziran (Xinhua) -- Hırvatistan'ın Dubrovnik kentinde sıcak hava dalgası nedeniyle plajlarda serinlemeye çalışan insanlar, 25 Haziran 2025. (Fotoğraf: Grgo Jelavic/PIXSELL/Xinhua aracılığıyla)

Kaynak: Xinhua / Güncel
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