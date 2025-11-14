Haberler

Hırvatistan'da düşen uçakta şehit olan pilot, Muğla'daki uçak kazasından yaralı kurtulduğu ortaya çıktı- Arşiv

Hırvatistan'daki kazada şehit olan Pilot Hasan Bahar, geçtiğimiz 29 Ağustos tarihinde Muğla'nın Yatağan ilçesinde yangın söndürme çalışmalarına da katıldı. Burada yangın söndürme uçağının kaza kırıma uğraması sonucu meydana gelen kazada yaralı olarak kurtulan Pilot Hasan Bahar, Hırvatistan'da meydana gelen kazada şehit oldu.

