Hırvatistan'da Tren Çarpışması: 6 Ağır Yaralı

Hırvatistan'da yolcu treni ile yük treninin çarpışması sonucu 6'sı ağır, 19 kişinin yaralandığı bildirildi.

Hırvatistan medyasında yer alan haberlere göre, sabah saatlerinde Sveti Ivan Zabno ve Gradec arasındaki ray bağlantısında yolcu treni ile yük treni çarpıştı.

Hırvatistan Sağlık Bakanı Tomo Medved, basına yaptığı açıklamada, iki trenin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişinin ağır, 13 kişinin ise hafif yaralandığı bilgisini paylaştı.

Kazanın nedeninin araştırıldığını aktaran Medved, teknik bir arıza veya insan hatası olabileceğini söyledi.

Haberlerde kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

Kaynak: AA