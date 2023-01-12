Hırvatistan, Çinli Yolculara Kısıtlayıcı Kovid Önlemleri Uygulamayacak

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de akşam kızıllığı görülüyor, 5 Ocak 2023. (Fotoğraf: Li Xuejun/Xinhua)

Hırvatistan, Çinli yolculara yönelik kısıtlayıcı Kovid-19 önlemleri alan bazı Batı Avrupa ülkelerinin örneklerini takip etmeyecek.

ZAGREB, 12 Ocak (Xinhua) -- Hırvatistan Halk Sağlığı Enstitüsü'nün (HZJZ) Bulaşıcı Hastalıklar Epidemiyolojisi Departmanı Başkanı Bernard Kaic, Çarşamba günü yaptığı açıklamada Hırvatistan'ın ülkeye giriş yapan Çinli yolculara kısıtlayıcı Kovid-19 önlemleri uygulamayacağını söyledi.

Hırvatistan Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilen Kaic, Xinhua'ya verdiği röportajda "Kovid-19 varyantlarının ülkeye girişini önlemek için zorunlu denetimleri etkin bir yöntem olarak görmediğimiz için, tüm AB (Avrupa Birliği) üye ülkelerinin bir gerekliliği olmadığı sürece zorunlu denetimler uygulamayı düşünmüyoruz" dedi.

Kaic, Hırvatistan'ın, Çinli yolculara yönelik kısıtlayıcı Kovid-19 önlemleri alan bazı Batı Avrupa ülkelerinin örneklerini takip etmeyeceğini söyleyerek, Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi'nin (ECDC) Çin'den gelen yolculara zorunlu denetimler getirmeyi "haksız" ve gereksiz bulduğuna dikkat çekti.

Taraftarlar, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'deki Ban Jelacic Meydanı'nda, 2022 FIFA Dünya Kupası üçüncülüğünü kazanan Hırvatistan milli futbol takımının geçit töreni için biraraya geliyor, 18 Aralık 2022. (Fotoğraf: Marko Lukunic/PIXSELL/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)

Kaic, Kovid-19 virüsü Hırvatistan'da ve AB'nin her yerinde zaten mevcut olduğundan, "Kovid-19 virüsü taşıyan Çinli bir yolcunun Hırvatistan'a girmesi büyük önem taşımıyor" dedi.

Kaic, Hırvatistan'ın Çinli turistleri içtenlikle karşıladığını belirterek "Gelmelerini sabırsızlıkla bekliyoruz, bunun için hiçbir engel yok" diye konuştu.

Hırvatistan Ulusal Turizm Kurulu (CNTB) Başkanı Kristijan Stanicic ise, "Çinli turistleri sıcak bir şekilde karşılıyoruz, çünkü onlar bizim değerli misafirlerimizdir." diyerek CNTB'nin Çinli turistlerin Hırvatistan'a gelmesini ve orada kalmasını kolaylaştırmak için her şeyi yapacağını söyledi.

Hırvatistan'ın Komarna kentinde Çin yapımı Peljesac Köprüsü'nün açılış töreni sırasında atılan havai fişekler, 26 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Li Xuejun/Xinhua)