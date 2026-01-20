Haberler

Büyükçekmece'de 7 yaşındaki kızını kullanarak evlerden hırsızlık yapan kadın yakalandı

Büyükçekmece'de 7 yaşındaki kızını kullanarak evlerden hırsızlık yapan kadın yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Büyükçekmece'de 25 yaşındaki Nurcan G., 7 yaşındaki kızıyla birlikte girdikleri evden yaklaşık 2 milyon lira değerinde ziynet eşyası çaldı. Güvenlik kameralarına yansıyan şüpheli, daha önce de benzer suçlar işlemiş. Tutuklanan Nurcan G.'nin kızı avukatına teslim edildi.

BÜYÜKÇEKMECE'de 7 yaşındaki kızıyla birlikte girdiği evden yaklaşık 2 milyon liralık ziynet eşyası çalan Nurcan G. (25) yakalandı. Siteye girerken güvenlik kamerasına yansıyan şüpheli Nurcan G.'nin daha önceden de kızını kullanarak güven sağladığı sitelere girerek hırsızlık yaptığı ortaya çıktı. Nurcan G., sevk edildiği mahkemece tutuklanırken kızı M.Ç., avukatına teslim edildi.

Sinanoba Mahallesi'nde bulunan bir sitede 16 Ocak'ta meydana gelen olayda eve giren hırsızlar yaklaşık 2 milyon lira değerinde ziynet eşyası çaldı. İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, siteye girerken güvenlik kameralarına yansıyan şüpheli ve yanındaki kızın kimliğini tespit ederek kısa sürede gözaltına aldı. Yapılan üst aramasında ise evden çalınan ziynet eşyaları ele geçirildi.

KIZIYLA GÜVEN SAĞLAYIP SİTELERE GİRMİŞ

Şüpheli Nurcan G.'nin daha önceden 73 sabıka kaydı olduğu öğrenilirken yapılan soruşturmada 20 Aralık 2025'te Esenyurt'ta meydana gelen iki ayrı ev hırsızlığının da faili olduğu belirlendi. Öte yandan Hırsızlık Büro Amirliği'nde ifade işlemleri tamamlanan Nurcan G.'nin kızıyla birlikte dolaşarak güven sağlayıp sitelere kolayca girdiği belirtildi.

KADIN TUTUKLANDI, KIZI AVUKATINA TESLİM EDİLDİ

Şüpheli Nurcan G., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanırken kızı M.Ç., avukatına teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Soruşturma derinleşiyor! Magazin yazarı Mehmet Üstündağ gözaltında

Soruşturma derinleşiyor! Ünlü magazin yazarı gözaltına alındı
Tom Barrack'ın oyunu! ABD'nin 'gizli' vaatleri Suriye'de kaos getirdi

"Barrack" oyunu! ABD'nin gizli vaatleri kaos getirdi
Özel jetteki Ayşe Sağlam'ın ifadesi de ortaya çıktı: Arka odaya gidip geliyorlardı

Malum jetteki diğer kadının ifadesi de ortaya çıktı: Arka odaya...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ateşkes anlaşması askıda! Mazlum Abdi masadan kalktı, çatışmalar başladı

Korkulan oldu! Abdi masayı devirdi, bölgeden silah sesleri yükseldi
İran kan gölüne döndü! Protestolarda ölenlerin sayısı 4 bini aştı

Komşu kan gölüne döndü! Gelen haber dünyayı ayağa kaldıracak
Motorine bu gece 1 lira 15 kuruş zam geliyor

Araç sahiplerine kötü haber! Bu gece okkalı bir zam geliyor
Süper Lig devinde ayrılık! Uçağa bindi gidiyor

Süper Lig devinde ayrılık! Uçağa bindi gidiyor
Ateşkes anlaşması askıda! Mazlum Abdi masadan kalktı, çatışmalar başladı

Korkulan oldu! Abdi masayı devirdi, bölgeden silah sesleri yükseldi
Singo Atletico Madrid maçında oynayacak mı? İşte yanıtı

Atletico Madrid maçına yetişebilecek mi? İşte yanıtı
Türkiye devreye giriyor! 8 bin Suriyeli olmayan PKK'lı teröriste özel takip

Türkiye devreye giriyor! 8 bin teröriste yol göründü