Hırsızlık Suçundan 15 Yıl Hapis Cezası Alan Firari Hükümlü Yakalandı
Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde hırsızlık suçundan 15 yıl 3 ay 10 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü M.P., jandarma tarafından yakalandı ve cezaevine teslim edildi.
Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde hırsızlık şüphesiyle hakkında kesinleşmiş 15 yıl 3 ay 10 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.
Oğuzeli ilçesinde hırsızlık suçundan hakkında 15 yıl 3 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.P. saklandığı adreste yakalandı.
Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman - Güncel