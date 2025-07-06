Hırsızlık Suçundan 15 Yıl Hapis Cezası Alan Firari Hükümlü Yakalandı

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Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde hırsızlık suçundan 15 yıl 3 ay 10 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü M.P., jandarma tarafından yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde hırsızlık şüphesiyle hakkında kesinleşmiş 15 yıl 3 ay 10 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Oğuzeli ilçesinde hırsızlık suçundan hakkında 15 yıl 3 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.P. saklandığı adreste yakalandı.

Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman - Güncel
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