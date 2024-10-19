Hınıs'ta Ehliyet Sınavı Yapılamadı, Kursiyerler Mağdur Oldu

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 19 Ekim 2024'de saat 10.00'da düzenlenen 'Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyeri E-Sınavı'na Erzurum'un Hınıs ilçesinde girmek isteyen adaylar, e-sınavın yapılacağı binanın kapalı olması nedeniyle giremedi. Binada görevli ve memur bulunmaması üzerine ne yapacaklarını şaşıran kursiyerler, İlçe Emniyet Amirliği'ni arayarak sınavın yapılacağı yere ekip istedi. Gelen ekibe tutanak tutturduklarını söyleyen kursiyerlerden Asiye Elbahadır (25), "Bizlere verilen sınav giriş belgelerinin üzerinde bugünün tarihi yazıyor. Yazılı sınavın yapılacağı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü e-sınav Merkezi'nin önüne geldiğimizde kapılar kapalıydı. Biz de polis çağırıp, tutanak tutturarak evlerimize gittik. Ne olacak, bilemiyoruz. Hakkımız gasbedildi, mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz" diye konuştu. Bir kursiyer de yanlarına gelen İlçe Milli Eğitim müdürlüğü yetkililerinin oluşacak hak mağduriyetinin giderileceğini söylediğini belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel